Как приготовить блины из чечевицы: простой рецепт завтрака

Блинчики – это универсальное блюдо, которое можно есть на завтрак, обед или ужин. Их можно готовить с разными ингредиентами, как сладкими, так и солеными.

Попробуйте этот рецепт с сайта "Таблоид Волыни" и убедитесь, что блины из одного ингредиента могут быть не только сытными, но и вкусными.

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Ингредиенты:

150 г красной чечевицы

300 мл воды

Соль по вкусу

Специи по вкусу (например, черный перец, куркума, паприка)

Приготовление:

Замочите чечевицу в прохладной воде на 3 часа. Слейте воду, промойте чечевицу и переложите ее в блендер. Добавьте соль и специи по вкусу. Взбейте чечевицу в блендере до однородной массы. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Выложите на сковороду небольшую порцию чечевичной массы и распределите ее тонким слоем. Жарьте блинчик с обеих сторон до золотистого цвета. Повторите шаги 6-7 с остальной чечевичной массой.

Подача:

Блинчики из красной чечевицы можно есть как самостоятельное блюдо или использовать в качестве основы для рулетов, фаршированных мясом, овощами или сыром.

Идеи для начинки:

Намазка из авокадо

Помидор черри и чеснок

Сыр фета и зелень

Обжаренные грибы

Тушеное мясо

Преимущества блинов из красной чечевицы:

Низкокалорийный

Без глютена

Богатые белок и клетчатка

Быстро и просто готовить

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