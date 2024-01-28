Как приготовить блины из чечевицы: простой рецепт завтрака
Блинчики – это универсальное блюдо, которое можно есть на завтрак, обед или ужин. Их можно готовить с разными ингредиентами, как сладкими, так и солеными.
Попробуйте этот рецепт с сайта "Таблоид Волыни" и убедитесь, что блины из одного ингредиента могут быть не только сытными, но и вкусными.
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Ингредиенты:
- 150 г красной чечевицы
- 300 мл воды
- Соль по вкусу
- Специи по вкусу (например, черный перец, куркума, паприка)
Приготовление:
- Замочите чечевицу в прохладной воде на 3 часа.
- Слейте воду, промойте чечевицу и переложите ее в блендер.
- Добавьте соль и специи по вкусу.
- Взбейте чечевицу в блендере до однородной массы.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием.
- Выложите на сковороду небольшую порцию чечевичной массы и распределите ее тонким слоем.
- Жарьте блинчик с обеих сторон до золотистого цвета.
- Повторите шаги 6-7 с остальной чечевичной массой.
Подача:
Блинчики из красной чечевицы можно есть как самостоятельное блюдо или использовать в качестве основы для рулетов, фаршированных мясом, овощами или сыром.
Идеи для начинки:
- Намазка из авокадо
- Помидор черри и чеснок
- Сыр фета и зелень
- Обжаренные грибы
- Тушеное мясо
Преимущества блинов из красной чечевицы:
- Низкокалорийный
- Без глютена
- Богатые белок и клетчатка
- Быстро и просто готовить
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