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Как приготовить блины из чечевицы: простой рецепт завтрака

Игорь Романько

Как сделать блины из чечевицы

Блинчики – это универсальное блюдо, которое можно есть на завтрак, обед или ужин. Их можно готовить с разными ингредиентами, как сладкими, так и солеными.

Попробуйте этот рецепт с сайта "Таблоид Волыни" и убедитесь, что блины из одного ингредиента могут быть не только сытными, но и вкусными.

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Ингредиенты:

  • 150 г красной чечевицы
  • 300 мл воды
  • Соль по вкусу
  • Специи по вкусу (например, черный перец, куркума, паприка)

Приготовление:

  1. Замочите чечевицу в прохладной воде на 3 часа.
  2. Слейте воду, промойте чечевицу и переложите ее в блендер.
  3. Добавьте соль и специи по вкусу.
  4. Взбейте чечевицу в блендере до однородной массы.
  5. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием.
  6. Выложите на сковороду небольшую порцию чечевичной массы и распределите ее тонким слоем.
  7. Жарьте блинчик с обеих сторон до золотистого цвета.
  8. Повторите шаги 6-7 с остальной чечевичной массой.

Подача:

Блинчики из красной чечевицы можно есть как самостоятельное блюдо или использовать в качестве основы для рулетов, фаршированных мясом, овощами или сыром.

Идеи для начинки:

  • Намазка из авокадо
  • Помидор черри и чеснок
  • Сыр фета и зелень
  • Обжаренные грибы
  • Тушеное мясо

Преимущества блинов из красной чечевицы:

  • Низкокалорийный
  • Без глютена
  • Богатые белок и клетчатка
  • Быстро и просто готовить

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

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