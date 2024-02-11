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Как приготовить блины из пекинской капусты: простой корейский рецепт

Игорь Романько

Как сделать блины из пекинской капусты

Попробовали бы корейские блины из капусты? Тогда ловите рецепт! Это сытное, питательное и оригинальное вегетарианское блюдо готовится в считанные минуты.

Вся семья в восторге! "Я не успеваю подавать – все уничтожают до крохи!" – пишут о рецепте с сайта Shuba. Если кляра на листьях маловато, смело доливайте еще.

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Что понадобится?

  • Большая сковорода
  • Острый нож
  • Глубокий сосуд
  • 1 кг пекинской капусты
  • 2 ст. л. масла
  • 1 яйцо
  • 250 мл воды
  • 1/2 ч. л. соли
  • 60 г муки
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. уксуса
  • 1/2 ч. л. красного перца
  • 1 ч. л. черного кунжута
  • 1 зеленая луковица

Приготовление:

  1. Подготовим капусту. Вымоем, снимем верхние листья, срежем 5 штук, ополоснем и обсушим.
  2. Сделаем листья плоскими. Надрызаем каждый в самом жестком месте.
  3. Готовим кляр. Смешиваем воду, соль, муку и яйцо, взбиваем до однородности.
  4. Разогреваем сковороду.
  5. Готовим соус. Смешиваем соевый соус, уксус, перец, кунжут, нарезанный лук.
  6. Обжариваем блинчики. Окунаем листья в кляр, выкладываем на сковороду. Обжариваем по бокам до мягкости.
  7. Очищаем сковороду от кляра перед каждой новой партией блинчиков.
  8. Подаем блины с соусом.

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

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