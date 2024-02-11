Как приготовить блины из пекинской капусты: простой корейский рецепт
Как сделать блины из пекинской капусты
Попробовали бы корейские блины из капусты? Тогда ловите рецепт! Это сытное, питательное и оригинальное вегетарианское блюдо готовится в считанные минуты.
Вся семья в восторге! "Я не успеваю подавать – все уничтожают до крохи!" – пишут о рецепте с сайта Shuba. Если кляра на листьях маловато, смело доливайте еще.
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Что понадобится?
- Большая сковорода
- Острый нож
- Глубокий сосуд
- 1 кг пекинской капусты
- 2 ст. л. масла
- 1 яйцо
- 250 мл воды
- 1/2 ч. л. соли
- 60 г муки
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. уксуса
- 1/2 ч. л. красного перца
- 1 ч. л. черного кунжута
- 1 зеленая луковица
Приготовление:
- Подготовим капусту. Вымоем, снимем верхние листья, срежем 5 штук, ополоснем и обсушим.
- Сделаем листья плоскими. Надрызаем каждый в самом жестком месте.
- Готовим кляр. Смешиваем воду, соль, муку и яйцо, взбиваем до однородности.
- Разогреваем сковороду.
- Готовим соус. Смешиваем соевый соус, уксус, перец, кунжут, нарезанный лук.
- Обжариваем блинчики. Окунаем листья в кляр, выкладываем на сковороду. Обжариваем по бокам до мягкости.
- Очищаем сковороду от кляра перед каждой новой партией блинчиков.
- Подаем блины с соусом.
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