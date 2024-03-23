Как приготовить блины с маринованным лососем

Ищете рецепт изысканной закуски, которая готовится быстро и просто? Попробуйте блины с лососем! Это блюдо не только красивое, но и очень аппетитное.

Эти блины станут украшением любого стола! Их можно подать в качестве закуски на фуршете, праздничном обеде или ужине. Рецептом поделились на сайте Meta.

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Ингредиенты:

Для блинов: 2 яйца 1 ст. л. сахара щепотка соли 200 мл молока 150 г муки 0,5 ч. л. разрыхлителя 1-2 ст. л. масла

Для начинки: 200-250 г маринованного или малосольного лосося 150 г плавленого сливочного сыра свежий укроп (по желанию)



Приготовление:

Блинчики: Взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте теплое молоко, постепенно всыпьте муку с разрыхлителем. Влейте масло и размешайте, чтобы не было комков. Пожарьте на разогретой сковороде 7-8 блинов. Начинка: Смажьте блины сливочным творогом. Сверху выложите нарезанный полосками лосось. Свертывание: Сверните блины и положите в холодильник на 15-20 минут. Подача: Нарежьте блины на аккуратные роллы. По желанию украсьте свежим укропом.

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