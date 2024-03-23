Українська
Рецепты

Как приготовить блины с маринованным лососем

Игорь Романько

Как сделать блины с лососем

Ищете рецепт изысканной закуски, которая готовится быстро и просто? Попробуйте блины с лососем! Это блюдо не только красивое, но и очень аппетитное.

Эти блины станут украшением любого стола! Их можно подать в качестве закуски на фуршете, праздничном обеде или ужине. Рецептом поделились на сайте Meta.

Читайте также: Тыквенный чай: вкусный напиток, который согреет в холодное время

Ингредиенты:

  • Для блинов:
    • 2 яйца
    • 1 ст. л. сахара
    • щепотка соли
    • 200 мл молока
    • 150 г муки
    • 0,5 ч. л. разрыхлителя
    • 1-2 ст. л. масла
  • Для начинки:
    • 200-250 г маринованного или малосольного лосося
    • 150 г плавленого сливочного сыра
    • свежий укроп (по желанию)

Приготовление:

  1. Блинчики: Взбейте яйца с солью и сахаром. Добавьте теплое молоко, постепенно всыпьте муку с разрыхлителем. Влейте масло и размешайте, чтобы не было комков. Пожарьте на разогретой сковороде 7-8 блинов.
  2. Начинка: Смажьте блины сливочным творогом. Сверху выложите нарезанный полосками лосось.
  3. Свертывание: Сверните блины и положите в холодильник на 15-20 минут.
  4. Подача: Нарежьте блины на аккуратные роллы. По желанию украсьте свежим укропом.

Напомним, мы уже писали о полезных лайфхаках, которые можно использовать на кухне.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

РецептыРецепт