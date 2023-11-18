Как приготовить быстрый и вкусный салат из яиц и моркови
Как быстро сделать салат с морковью и яйцами
Всего за десять минут вы можете приготовить вкусный и полезный морковный салат, который поражает не только простотой, но и вкусовым богатством.
Вместе с cook_with_me_at_home мы поделимся рецептом этого быстрого блюда, которое станет отличным дополнением к вашему столу.
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Ингредиенты:
- Морковь свежая – 500-600 г
- Яйца – 6 шт.
- Твердый сыр – 150 г
- Чеснок – 3 зубца
- Сметана (жирная) – 2 ст. л.
- Специи: соль, перец – по своему вкусу
Приготовление:
- Яйца варим до степени крутого, охлаждаем, чистим и натираем на терке со средними отверстиями.
- Морковь, отваренную до готовности, чистим и также трем на терке со средними отверстиями.
- Чеснок чистим, пропускаем через пресс, а затем смешиваем со сметаной и любимыми специями.
- В салатнике объединяем все подготовленные ингредиенты, добавляем тертый сыр, смешиваем и подаем на стол.
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