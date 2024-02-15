Как приготовить десерт птичье молоко в стакане: простой рецепт
Как сделать птичье молоко дома
Хотите порадовать близких изысканным десертом, не тратя много времени? Приготовьте Птичье молоко в стакане! Этот нежный и элегантный десерт станет отличным завершением любой трапезы.
Птичье молоко в стакане – это не только вкусный, но элегантный десерт, который станет украшением любого стола. Рецептом поделились на сайте theLime.
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Ингредиенты:
- Сметана – 500 г
- Желатин – 15 г
- Сахар – 150 г
- Какао – 3-4 ст. л.
- Ванилин или ванильный сахар – по вкусу
Приготовление:
- Желатин залейте 75 г кипяченой воды комнатной температуры, перемешайте и оставьте на 35 минут для набухания.
- Затем поставьте миску с желатином на водяную баню (не доводя воду до кипения) и помешивайте, пока желатин не растворится.
- В глубокой миске взбейте сметану с сахаром и ванилином. Добавьте растворенный желатин и кропотливо перемешайте.
- Разлейте смесь в порционные формы или стаканы, не наполняя их вверх. Оставьте немного сметаны.
- Поставьте формы в холодильник до застывания.
- В остальные сметаны добавьте какао и перемешайте. Если сметана загустела, немного подогрейте ее на огне.
- На застывший белоснежный слой вылейте шоколадную смесь и опять поставьте десерт в холодильник.
- Перед подачей можно украсить десерт фруктами, ягодами или орехами.
Совет:
- Для более насыщенного шоколадного вкуса можно добавить в шоколадную смесь 1-2 столовых ложки растопленного черного шоколада.
- Вместо какао можно использовать растворимый кофе.
- Десерт можно приготовить заранее, он может храниться в холодильнике до 3 дней.
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