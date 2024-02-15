Как приготовить десерт птичье молоко в стакане: простой рецепт

Хотите порадовать близких изысканным десертом, не тратя много времени? Приготовьте Птичье молоко в стакане! Этот нежный и элегантный десерт станет отличным завершением любой трапезы.

Птичье молоко в стакане – это не только вкусный, но элегантный десерт, который станет украшением любого стола. Рецептом поделились на сайте theLime.

Читайте также: Повар поделился секретом приготовления лучшего домашнего майонеза

Ингредиенты:

Сметана – 500 г

Желатин – 15 г

Сахар – 150 г

Какао – 3-4 ст. л.

Ванилин или ванильный сахар – по вкусу

Приготовление:

Желатин залейте 75 г кипяченой воды комнатной температуры, перемешайте и оставьте на 35 минут для набухания. Затем поставьте миску с желатином на водяную баню (не доводя воду до кипения) и помешивайте, пока желатин не растворится. В глубокой миске взбейте сметану с сахаром и ванилином. Добавьте растворенный желатин и кропотливо перемешайте. Разлейте смесь в порционные формы или стаканы, не наполняя их вверх. Оставьте немного сметаны. Поставьте формы в холодильник до застывания. В остальные сметаны добавьте какао и перемешайте. Если сметана загустела, немного подогрейте ее на огне. На застывший белоснежный слой вылейте шоколадную смесь и опять поставьте десерт в холодильник. Перед подачей можно украсить десерт фруктами, ягодами или орехами.

Совет:

Для более насыщенного шоколадного вкуса можно добавить в шоколадную смесь 1-2 столовых ложки растопленного черного шоколада.

Вместо какао можно использовать растворимый кофе.

Десерт можно приготовить заранее, он может храниться в холодильнике до 3 дней.

Советуем также обратить внимание на рецепт оладий с консервированными ананасами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!