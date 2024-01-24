Как приготовить десерт вкуснее и дешевле тирамиса
Как сделать бюджетный десерт похож на тирамису
Десерт "Шедевр" – это отличный вариант для тех, кто хочет приготовить вкусный и несложный десерт. Он состоит из нежного крема на основе яиц, молока, сахара и апельсинового сока, а также хрустящих шоколадных крошек.
Для более насыщенного вкуса можно добавить в крем немного ванильного экстракта. Рецептом бюджетного десерта поделились на сайте gospodynka.com.
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Ингредиенты:
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Сахар - 80 г
- Кукурузный крахмал - 20 г
- Молоко - 240 мл
- Сок апельсиновый - 240 мл.
- Печенье простое шоколадное - 100 г
Приготовление:
- В кастрюлю разбейте яйцо и взбейте его венчиком до однородности. Добавьте сахар и кукурузный крахмал, тщательно перемешайте.
- Влейте молоко и апельсиновый сок, перемешайте.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Варите крем в течение 1 минуты после закипания.
- Печенье ломаем руками на мелкие крошки.
- На дно форм выложите слой крошки, затем слой крема, затем снова слой крошки и сверху – крем.
- Присыпьте десерт шоколадными крошками.
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