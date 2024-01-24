Как приготовить десерт вкуснее и дешевле тирамиса

Как сделать бюджетный десерт похож на тирамису

Десерт "Шедевр" – это отличный вариант для тех, кто хочет приготовить вкусный и несложный десерт. Он состоит из нежного крема на основе яиц, молока, сахара и апельсинового сока, а также хрустящих шоколадных крошек.

Для более насыщенного вкуса можно добавить в крем немного ванильного экстракта. Рецептом бюджетного десерта поделились на сайте gospodynka.com.

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Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахар - 80 г

Кукурузный крахмал - 20 г

Молоко - 240 мл

Сок апельсиновый - 240 мл.

Печенье простое шоколадное - 100 г

Приготовление:

В кастрюлю разбейте яйцо и взбейте его венчиком до однородности. Добавьте сахар и кукурузный крахмал, тщательно перемешайте. Влейте молоко и апельсиновый сок, перемешайте. Поставьте кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Варите крем в течение 1 минуты после закипания. Печенье ломаем руками на мелкие крошки. На дно форм выложите слой крошки, затем слой крема, затем снова слой крошки и сверху – крем. Присыпьте десерт шоколадными крошками.

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