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Как приготовить дешевый хек, чтобы он был не хуже красной рыбы: простой рецепт

Игорь Романько

Как вкусно приготовить хек в кляре

Хек – рыба полезна и доступна, но ей далеко по вкусу лосося. Однако один опытный повар нашел способ сделать хек невероятно вкусным!

Этот рецепт с сайта РадиоТрек вы точно сохраните и будете готовить снова и снова. Это сочное и ароматное блюдо легко заменит лосося на вашем столе.

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Ингредиенты:

  • Хек – 1600 г
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Соль – ½ ч. л.
  • Мука – 100 г
  • Приправа для рыбы – 1 ч. л.
  • Панировочные сухари – 100 г
  • Сухой чеснок – 1 ч. л.
  • Майонез – 3 ст. л.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Зернистая горчица – 1 ч. л.
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Яйца – 3 шт.

Приготовление:

  1. Очистите хек от внутренностей, плавников и нарежьте на порционные кусочки.
  2. Переложите рыбу в форму для запекания, посыпьте солью, приправой для рыбы, сухим чесноком и паприкой.
  3. Полейте рыбу растительным маслом, смазывая каждый кусочек.
  4. Тщательно втираем специи в мясо, оставьте мариноваться на 30 минут.
  5. Приготовьте кляр:
    • Соедините в тарелке яйца, майонез и зернистую горчицу.
    • Отдельно смешайте муку с панировочными сухарями.
  6. Выложите на противень пергамент, смажьте его растительным маслом.
  7. Маринованную рыбу обваляйте в сухарях и муке, затем окуните в яичную смесь.
  8. Выложите рыбу на противень, накройте смоченным в воде пергаментом.
  9. Выпекайте хек в духовке при 180 градусах примерно 30 минут.

Совет:

  • Вместо хек можно использовать треску или минтай.
  • Добавьте в маринад свои любимые специи.
  • Подавайте рыбу с овощным гарниром или салатом.

Напомним, мы уже писали, как быстро почистить рыбу.

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