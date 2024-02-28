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Как приготовить домашние чебуреки: полезный рецепт

Игорь Романько

Как сделать чебуреки в домашних условиях

Кто не любит хрустящие, сочные чебуреки? Это блюдо с детства, знакомое всем, возбуждает аппетит и дарит ощущение домашнего уюта.

Сегодня я поделюсь с вами рецептом идеального теста для чебуреков, которое всегда получается мягким, эластичным и не рвется при жарке. А также расскажу, как приготовить сочную невытекающую начинку. Рецептом поделились на сайте przyslijprzepis.pl.

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Ингредиенты:

Для теста:

  • 4 стакана муки;
  • 320 мл воды;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. ложки растительного масла;
  • 0,5 ч. ложки соли;
  • 2 ст. ложки спирта или водки.

Для начинки:

  • 500 г фарша (лопатка или шея);
  • 2 большие луковицы;
  • 2/3 стакана кефира;
  • соль, перец по вкусу;
  • 1 ч. ложка майорана;
  • пучок кориандра;
  • масло для жарки.

Приготовление:

Тесто:

  1. Воду посолите, добавьте масло, 0,5 стакана муки и перемешайте, чтобы не было комков. Слегка остудите.
  2. Добавьте яйцо, спирт, оставшуюся муку и замесите мягкое эластичное тесто.
  3. Сформируйте шар, заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 1 час.

Начинка:

  1. Лук мелко нашинкуйте или натрите на терке.
  2. Измельчите кориандр.
  3. В фарш добавьте кефир, лук, зелень, тщательно перемешайте, приправьте по вкусу.

Формирование и жарка:

  1. Из теста сделайте "колбаску", разрежьте на 24 части.
  2. Каждую часть раскатайте в круг толщиной 1-2 мм.
  3. На половинку каждого кружочка выложите начинку.
  4. Защелкните края вилкой, чтобы начинка не вытекала.
  5. В сковороде разогрейте растительное масло.
  6. Обжарьте чебуреки по бокам до золотистого цвета.
  7. Выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Подавайте с чесночным соусом, кетчупом или вашими любимыми соусами.

Приятного аппетита!

Совет:

  • Чтобы чебуреки получились еще более хрустящими, можете добавить в тесто 1 столовую ложку водки.
  • Для аромата в начинку можно добавить 1/2 чайной ложки сушеного базилика.
  • Не кладите слишком много начинки, иначе чебуреки могут разорваться при жарке.
  • Жарьте чебуреки на среднем огне, чтобы они успели прокалиться внутри.

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