Как приготовить домашний майонез: рецепт соуса без консервантов
Как приготовить домашний майонез: рецепт соуса без консервантов
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Любите салаты с майонезом? Давайте приготовим домашний соус - без консервантов и добавок. А еще я покажу, как сделать домашний майонез менее жирным.
Майонез
40 г желтка (2 шт.)
1 ч. л. горчицы
300-320 мл растительного масла (1,3-1,4 стакана объемом 250 мл)
1 ч. л. сока лимона
соль (по вкусу)
100 г белого йогурта (0,4 стакана, или нежирной сметаны)
Приготовьте майонез.
1. Взбейте желтки с горчицей.
2. Добавьте лимонный сок, тонкой струйкой добавьте 1/2 часть растительного масла, продолжая взбивать.
3. Добавьте небольшими порциями йогурт и оставшуюся половину растительного масла, чередуя их.
4. Взбейте соус до нужной консистенции.
5. Доведите до вкуса солью и лимонным соком.