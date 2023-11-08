Как приготовить домашнюю гранолу из гречки: простой рецепт
Как сделать гранола из гречки в домашних условиях
Традиционная гранола – это смесь разных хрустящих злаков, которая идеально подходит для быстрого и полезного завтрака или перекуса. Достаточно просто насыпать ее в тарелку и облить любимым йогуртом. Но вы также можете приготовить вкусную гранолу дома, используя гречку в качестве основы.
Этот рецепт был опубликован на Instagram -странице фудблогерки с псевдонимом aleksa_litvish. И кроме того, этот продукт может храниться в холодильнике до трех недель.
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Ингредиенты:
- Гречка – 200 г (может быть зеленая или жареная, или их комбинация)
- Мед или кленовый сироп – 2 ст. ложки плюс еще 2 ст. ложки
- Ореховая паста - 30 г
- Морская соль – 1/4 ч. ложки
- Миндальный или ванильный экстракт – несколько капель.
- Миндаль (целый или хлопья) – 50 г
- Кокосовые хлопья – 50 г
- Фисташки – 50 г
- Лен – 20 г
Приготовление:
- Залейте сухую гречку холодной водой и оставьте на несколько часов или ночью.
- После этого процедите и промойте гречку.
- Равномерно разложите ее на бумаге для выпечки и подсушите в разогретой до 200 градусов духовке в течение 5 минут.
- Смешайте 2 ст. ложки меда (или кленового сиропа), ореховую пасту, морскую соль и экстракт.
- Размельчите орехи и добавьте их к полученной смеси.
- Затем добавьте гречку и все остальные ингредиенты.
- Равномерно разложите все на бумаге для выпечки.
- Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 15 минут.
- После этого перемешайте все, облить еще 2 ст. ложки меда и выпекайте еще на 10-15 минут до образования корочки.
- Выньте из духовки и охладите на остальной противень.
- Готовую гранолу можно хранить до трех недель и подавать с йогуртом или молоком в качестве снека или завтрака.
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