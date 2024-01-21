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Как приготовить домашнюю нутеллу без сахара и варки всего за 2 минуты

Игорь Романько

Как сделать нутелу в домашних условиях без сахара и варки

Шоколадная паста – вкусный и полезный десерт, который можно приготовить дома. Она отлично подходит для бутербродов, тортов, кексов и других десертов.

Домашняя шоколадная паста – это отличная альтернатива магазинным сладостям. Она вкусна, полезна и проста в приготовлении. Благодаря своим свойствам паста может использоваться в различных кулинарных рецептах, пишет sensatsiya.com.

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Ингредиенты

  • 150 г фундука
  • 100 г сливочного масла
  • 5 чайных ложек какао
  • 300 мл сгущенки

Приготовление

  1. Измельчите фундук в блендере или кофемолке до консистенции жирной ореховой пасты.
  2. Добавьте к фундуковой пасте размягченное сливочное масло, сгущенку и какао.
  3. Взбейте все ингредиенты до однородной массы.
  4. Переложите готовую пасту в банку и храните в холодильнике.

Советы

  • Для более насыщенного шоколадного вкуса вы можете добавить к пасте немного шоколада или какао-порошка.
  • Если вы хотите, чтобы паста была более сладкой, добавьте к ней больше сгущенки.
  • Для более ласковой смеси пасту можно пропустить через сито.

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