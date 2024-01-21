Как приготовить домашнюю нутеллу без сахара и варки всего за 2 минуты
Как сделать нутелу в домашних условиях без сахара и варки
Шоколадная паста – вкусный и полезный десерт, который можно приготовить дома. Она отлично подходит для бутербродов, тортов, кексов и других десертов.
Домашняя шоколадная паста – это отличная альтернатива магазинным сладостям. Она вкусна, полезна и проста в приготовлении. Благодаря своим свойствам паста может использоваться в различных кулинарных рецептах, пишет sensatsiya.com.
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Ингредиенты
- 150 г фундука
- 100 г сливочного масла
- 5 чайных ложек какао
- 300 мл сгущенки
Приготовление
- Измельчите фундук в блендере или кофемолке до консистенции жирной ореховой пасты.
- Добавьте к фундуковой пасте размягченное сливочное масло, сгущенку и какао.
- Взбейте все ингредиенты до однородной массы.
- Переложите готовую пасту в банку и храните в холодильнике.
Советы
- Для более насыщенного шоколадного вкуса вы можете добавить к пасте немного шоколада или какао-порошка.
- Если вы хотите, чтобы паста была более сладкой, добавьте к ней больше сгущенки.
- Для более ласковой смеси пасту можно пропустить через сито.
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