Как приготовить грибной паштет из опят на зиму: простой рецепт

Как сделать паштет из грибов на зиму

Приготовление грибного паштета из опят на зиму – это быстрый и простой процесс, который позволит насладиться вкусными грибами даже зимой.

Этот паштет станет отличной начинкой для вкусных бутербродов и может быть использован в качестве начинки для вареников или пирожков, как соло или с добавлением картофеля, пишет УНИАН.

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Ингредиенты:

Опята (отварные) - 3 кг

Лук – 300 г

Масло без запаха или смалец (для жарки)

Соль – по вкусу

Черный перец (молотый) - по вкусу ( Примечание: С смальцем паштет получается вкуснее. )

Инструкции:

Опята раздавите через мясорубку или пробейте блендером. Перенесите их в посуду с толстым дном, добавьте масло или смалец. Тушите грибы в течение 30 минут. Натрите лук добавьте к грибам и тушите, пока лук не станет золотистым. По желанию на этом этапе можно добавить 50 мл уксуса, чтобы повысить продолжительность хранения паштета. Простерилизуйте банки и крышки. Разложите грибной паштет по баночкам, прикройте их крышками и поставьте в холодную духовку. Перед включением духовки нагрейте ее до 180°C, затем держите горшки в ней в течение 15 минут. После этого выключите духовку и оставьте банки еще 15 минут. Затем извлеките банки с паштетом и закатайте их.

Напомним, мы уже писали, какой размер грибов лучше выбирать для маринования.

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