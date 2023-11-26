Как приготовить идеально ровный бисквит для торта: кулинарный лайфхак

Хотя бисквит считается одним из самых простых в приготовлении видов теста, его вкус и облик зависят от многочисленных нюансов. С этими советами вы можете улучшить качество ваших бисквитов и наслаждаться вкусными и привлекательными тортами.

Получение идеального бисквита – это искусство, которое следует изучить, чтобы радовать себя и гостей вкусными тортами, пишет prostoway. Вот несколько советов, как добиться ровного и пропеченного коржа.

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Не оставляйте корж в форме

После выпечки важно немедленно вынуть лепешку из формы и осторожно перевернуть его, раскладывая на стол. Это позволяет выровнять поверхность бисквита, хотя следует иметь в виду, что этот метод может немного лишить лепешки пышности.

Сохраните пышность с помощью крахмала

Если вы хотите сохранить великолепие бисквита, добавьте небольшое количество воды с крахмалом прямо в тесто перед замешиванием. Этот трюк поможет сохранить форму, воздушную текстуру и мягкость вашего бисквита. Слишком много крахмала может повлиять на консистенцию теста, поэтому важно соблюдать правильное соотношение.

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