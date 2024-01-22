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Как приготовить идеальное тесто для пельменей и вареников: добавить всего один ингредиент

Игорь Романько

Как правильно сделать тесто для пельменей и вареников

Пельмени и вареники – традиционные украинские блюда, которые любят и взрослые, и дети. Чтобы они получились вкусными и не разварились, важно правильно приготовить тесто.

Один из секретов приготовления теста для пельменей и вареников без яиц – это добавить к нему немного крахмала. Крахмал придает тесту эластичность и прочность, а также помогает ему не развариться во время приготовления.

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Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 550 г
  • Крахмал картофельный – 3 столовые ложки
  • Вода – 350 мл
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Просейте муку в миску, добавьте крахмал и соль.
  2. Постепенно вливайте воду в муку, замешивая тесто до однородности.
  3. Замешанные тесто заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на час.

Совет:

  • Для того чтобы тесто было более эластичным, можно добавить в него 1 столовую ложку растительного масла.
  • Перед лепкой пельменей или вареников дайте постоять тесту при комнатной температуре в течение 30 минут.

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