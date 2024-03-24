Как приготовить идеальную манку без комочков: три лучших рецепта

Манная каша – это не только детский завтрак, но и вкусное и питательное блюдо для взрослых. Ее можно приготовить на молоке, воде или смеси обоих, чтобы каша не была ни пресной, ни слишком жирной.

Секретами приготовления идеальной манной каши поделились на сайте gazeta.ua. Обязательно попытайтесь приготовить манку по одному из этих рецептов.

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Как сварить манную кашу на молоке?

Ингредиенты:

Молоко – 600 мл

Манная крупа – 3 ст. ложки

Сахар – 2 ст. ложки

соль – 1 ч. ложка

Сливочное масло – 30 г

Приготовление:

Ополосните кастрюлю холодной водой, влейте молоко и поставьте на огонь. Доведите молоко до кипения, убавьте огонь до минимума и понемногу всыпайте манку, постоянно помешивая. Добавьте соль и сахар. Варите кашу на небольшом огне 3-5 минут, постоянно помешивая. Когда каша сварится, добавьте сливочное масло, накройте крышкой и оставьте на 5 минут. Подавайте кашу с ягодами, фруктами, орехами или вареньем.

Как сварить манную кашу на воде?

Ингредиенты:

Вода – 2 стакана

Манная крупа – 1,5 ст. ложки

Сахар – 1 ч. ложка

Соль – щепотка

Сливочное масло – 15 г

Приготовление:

Поставьте кастрюлю с водой на маленький огонь, добавьте соль и сахар. Доводить до кипения не обязательно. В горячую воду тонкой струйкой всыпайте манку, постоянно помешивая. Варите кашу 2 минуты после закипания. Добавьте в кашу сливочное масло. Если каша кажется редкой, оставьте ее под крышкой на 7 минут, чтобы она разбухла.

Как сварить манную кашу для ребенка до года?

Ингредиенты:

Манная крупа – 2 ч. ложки

Вода – 200 мл

Молоко – 100 мл

Сахар – 1 ч. ложка

Соль – на кончике ножа

Приготовление:

Доведите воду в кастрюлю до кипения. Постепенно всыпайте манку, постоянно размешивая. Варите кашу не больше 7 минут. Влейте горячее, но не кипяченое молоко. Добавьте соль, сахар и доведите до кипения. Снимите кашу с огня, добавьте сливочное масло и взбейте венчиком.

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