Как приготовить идеальный сырник по львовскому рецепту.

Львовский творожник – это не просто десерт, это настоящая легенда Галиции! Нежный, ароматный, с мягким творожным вкусом и интересными добавками – маком и сухофруктами – он получил сердца гурманов по всему миру.

Этот десерт с европейским характером станет украшением любого стола. Рецептом этого блюда поделились на сайте Shuba.

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История сырника:

Десерт появился еще в конце 19 века, вероятно, как производный от творожного пояса.

Вторую жизнь ему дала Дария Цвек, известная кулинарка из СССР.

Эмигранты из Галиции привезли рецепт в США, где он трансформировался в чизкейк.

Особенности львовского сырника:

Используются мягкие сыры: маскарпоне, рикота, "филадельфия".

Добавляется сухофрукты и мак.

Обладает европейским изысканным вкусом.

Ингредиенты:

Для теста:

Сыр маскарпоне – 250 г

Рикота – 250 г

Сыр кисломолочный – 250 г

Яйца – 3 шт.

Сливочное масло – 100 г

Сахар – 150 г

Манная крупа – 50 г

Сахар ванильный – 10 г

Цедра лимона – 1 шт.

Соль – 1/2 ч. л.

Курага – 150 г

Мак – по вкусу

Для глазури:

Шоколад – 100 г

Сливочное масло – 50 г

Сметана – 50 г

Приготовление:

Мак залейте кипятком, сухофрукты запарьте. Смешайте сыры, яйца, ванильный сахар, цедру лимона и соль. Протрите блендером. Добавьте растопленное масло, сахар, манную крупу. Перемешайте. Разделите тесто на две части. В одну вмешайте мак, в другую – сухофрукты. Выложите тесто в форму с пергаментом: мак – низ, сухофрукты – верх. Выпекайте при 170°C 50-60 минут. Для глазури растопите шоколад и масло, смешайте со сметаной. Готовый творожок полейте глазурью, украсьте ягодами.

Приятного аппетита!

Совет:

Вместо кураги можно использовать изюм, сушеную вишню или другие сухофрукты.

Для более насыщенного вкуса мак можно предварительно измельчить.

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