Как приготовить идеальный сырник по львовскому рецепту.
Як зробити львівський сирник
Львовский творожник – это не просто десерт, это настоящая легенда Галиции! Нежный, ароматный, с мягким творожным вкусом и интересными добавками – маком и сухофруктами – он получил сердца гурманов по всему миру.
Этот десерт с европейским характером станет украшением любого стола. Рецептом этого блюда поделились на сайте Shuba.
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История сырника:
- Десерт появился еще в конце 19 века, вероятно, как производный от творожного пояса.
- Вторую жизнь ему дала Дария Цвек, известная кулинарка из СССР.
- Эмигранты из Галиции привезли рецепт в США, где он трансформировался в чизкейк.
Особенности львовского сырника:
- Используются мягкие сыры: маскарпоне, рикота, "филадельфия".
- Добавляется сухофрукты и мак.
- Обладает европейским изысканным вкусом.
Ингредиенты:
Для теста:
- Сыр маскарпоне – 250 г
- Рикота – 250 г
- Сыр кисломолочный – 250 г
- Яйца – 3 шт.
- Сливочное масло – 100 г
- Сахар – 150 г
- Манная крупа – 50 г
- Сахар ванильный – 10 г
- Цедра лимона – 1 шт.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Курага – 150 г
- Мак – по вкусу
Для глазури:
- Шоколад – 100 г
- Сливочное масло – 50 г
- Сметана – 50 г
Приготовление:
- Мак залейте кипятком, сухофрукты запарьте.
- Смешайте сыры, яйца, ванильный сахар, цедру лимона и соль. Протрите блендером.
- Добавьте растопленное масло, сахар, манную крупу. Перемешайте.
- Разделите тесто на две части. В одну вмешайте мак, в другую – сухофрукты.
- Выложите тесто в форму с пергаментом: мак – низ, сухофрукты – верх.
- Выпекайте при 170°C 50-60 минут.
- Для глазури растопите шоколад и масло, смешайте со сметаной.
- Готовый творожок полейте глазурью, украсьте ягодами.
Приятного аппетита!
Совет:
- Вместо кураги можно использовать изюм, сушеную вишню или другие сухофрукты.
- Для более насыщенного вкуса мак можно предварительно измельчить.
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