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Как приготовить идеальный сырник по львовскому рецепту.

Игорь Романько

Як зробити львівський сирник

Львовский творожник – это не просто десерт, это настоящая легенда Галиции! Нежный, ароматный, с мягким творожным вкусом и интересными добавками – маком и сухофруктами – он получил сердца гурманов по всему миру.

Этот десерт с европейским характером станет украшением любого стола. Рецептом этого блюда поделились на сайте Shuba.

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История сырника:

  • Десерт появился еще в конце 19 века, вероятно, как производный от творожного пояса.
  • Вторую жизнь ему дала Дария Цвек, известная кулинарка из СССР.
  • Эмигранты из Галиции привезли рецепт в США, где он трансформировался в чизкейк.

Особенности львовского сырника:

  • Используются мягкие сыры: маскарпоне, рикота, "филадельфия".
  • Добавляется сухофрукты и мак.
  • Обладает европейским изысканным вкусом.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Сыр маскарпоне – 250 г
  • Рикота – 250 г
  • Сыр кисломолочный – 250 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Сахар – 150 г
  • Манная крупа – 50 г
  • Сахар ванильный – 10 г
  • Цедра лимона – 1 шт.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Курага – 150 г
  • Мак – по вкусу

Для глазури:

  • Шоколад – 100 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Сметана – 50 г

Приготовление:

  1. Мак залейте кипятком, сухофрукты запарьте.
  2. Смешайте сыры, яйца, ванильный сахар, цедру лимона и соль. Протрите блендером.
  3. Добавьте растопленное масло, сахар, манную крупу. Перемешайте.
  4. Разделите тесто на две части. В одну вмешайте мак, в другую – сухофрукты.
  5. Выложите тесто в форму с пергаментом: мак – низ, сухофрукты – верх.
  6. Выпекайте при 170°C 50-60 минут.
  7. Для глазури растопите шоколад и масло, смешайте со сметаной.
  8. Готовый творожок полейте глазурью, украсьте ягодами.

Приятного аппетита!

Совет:

  • Вместо кураги можно использовать изюм, сушеную вишню или другие сухофрукты.
  • Для более насыщенного вкуса мак можно предварительно измельчить.

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