Как приготовить идеальный запеченный картофель: любимый рецепт Джейми Оливера
Картофель является отличным гарниром на обед или ужин, а запеченный картофель – это отличный способ поднять его вкусовые качества. Вот рецепт, учитывающий маленькие, но важные детали для усовершенствования простого вкуса жареного картофеля.
Этот рецепт придаст ожесточенному картофелю новый вкус и хрустящую текстуру, создавая настоящее деликатесное блюдо. Попытайтесь приготовить ее по рецепту известного повара Джейми Оливера.
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Картофель с шалфеем и чесноком.
Ингредиенты:
- 2,5 кг картофеля
- 4 ст. ложки масла
- Оливковое масло
- 1 головка чеснока
- 15 г свежего шалфея
Время: 1 час 30 минут Порции: 10
Инструкция:
- Почистите картофель и уложите, не разрезая, в кипящую подсоленную воду. Варите в течение 15 минут, затем откиньте на дуршлаг и дайте высохнуть в течение двух минут. Аккуратно встряхните дуршлаг несколько раз, чтобы края картофеля стали шероховатыми – это обеспечит хрустящую корочку снаружи.
- Положите масло и одну столовую ложку оливкового масла на самый большой противень. Добавьте картошку, щедрую щепотку морской соли и черного перца. Перемешайте, чтобы картофель покрылся растительным маслом и приправами.
- Накройте картофель крышкой и оставьте на ночь в холодильнике. На следующий день разогрейте духовку до 180 градусов.
- Измельчите зубчики чеснока и добавьте на противень. Запекайте картофель в течение часа, или пока он не станет хрустящим и золотистым.
- Достаньте противень из духовки, осторожно раздавите каждую картофелину до половины с помощью пестика. Сбрызните листья шалфея маслом, чтобы придать им еще большую хрусткость.
- Посыпьте картофель шалфеем и запекайте еще 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте с любимым соусом, жареным мясом или овощами.
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