Как приготовить из кефира сыр с травами и специями
Как приготовить из кефира сыр с травами и специями
Сыр с травами и специями!
Друзья, все предельно просто:
Я взял 9 литров кефира жирностью 2,5%
Добавил сок одного лимона, только не переусердствуйте с кислотой и хорошую щепотку соли, довёл до кипения и на дуршлаг, творог готов, пусть стекает
И так, творог готов, добавьте:
Мелко нарезанный свежий репчатый лук, петрушка и розмарин, или любую зелень, соль, Черный перец, перец Чили свежий - хорошо все размешать и в два слоя марлю и повесить на всю ночь, чтобы сыр стал плотнее.
Утром в холодильник, к обеду готово 1,3 кг мягкой брынзы!