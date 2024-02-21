Как приготовить изысканный риет из тунца: простой рецепт французской закуски

Риет – это французская закуска, которая обычно готовится из мяса. Предлагаю вам попробовать необычный, но очень вкусный вариант рыбного риета с тунцем. Эта закуска получается сочной, ароматной и отлично смешивается с поджаренным хлебом.

Рыбный риет – это не только вкусная, но и полезная закуска, ведь она богата белоком, витаминами и микроэлементами. Попытайтесь приготовить это блюдо, и оно, несомненно, станет вашим любимым рецептом, пишет prostoway.

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Ингредиенты:

250-300 г маскарпоне;

250 г тунца в собственном соке;

1 столовая ложка лимонного сока;

1 столовая ложка горчицы;

1/2 красной луковицы;

пучок зеленого лука;

пучок петрушки;

соль, чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

Разомните тунец вилкой до однородной массы. Добавьте маскарпоне, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Тщательно перемешайте. Мелко нарежьте красный лук, зеленый лук и петрушку. Добавьте в рыбную смесь и еще раз перемешайте. Накройте риет пищевой плёнкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час, а лучше на ночь. Перед подачей поджарьте ломтики хлеба и намажьте риет.

Вкусные советы:

Вместо тунца можно использовать лосось, сардины или другие виды рыбы.

Для более пикантного вкуса добавьте в риет каперсы, оливки или тертый хрен.

Риет можно подавать с овощными палочками, крекерами или лавашем.

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