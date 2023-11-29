Как приготовить классические зразы с грибами: простой рецепт

Попробуйте классические зразы с грибами, идеально подходящими как на обед, так и на ужин. Это блюдо подается со сметаной или соусом и базируется на картофельном тесте, в который входят картофель, яйцо и мука.

Чтобы картофельное тесто держало форму, оно должно быть достаточно крутым и пластичным, пишет ТСН. Если она слишком мягкая, добавьте столовую ложку муки.

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Ингредиенты:

Картофель - 1 кг

Грибы – 250 г

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 3 ст. л.

Панировочные сухари

Масло

Соль

Приготовление:

Очистите картофель, посолите, залейте водой и отварите до готовности. Слейте воду и разомните картофель в пюре. Слегка остывшую картофельную массу добавьте яйцо и муку и перемешайте. Очистите и мелко нарежьте грибы и лук. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета, а затем остудите. Формируйте зразы, как пирожки, кладя начинку, защипывая края и слегка прижимая. Обваляйте в панировочных сухарях. Разогрейте масло в сковороде и обжарьте зразы на среднем огне по 3-5 минут с обеих сторон, пока не появится румяная корочка.

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