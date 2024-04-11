Как приготовить лучшее тесто для паски на Пасху: традиционный рецепт

Пасха – это не только религиозный праздник, но время для семейных уютных вечеров и вкусных блюд. Одним из символов Пасхи является пасха, которая всегда собирает за столом родных и близких.

Сегодня предлагаем вам рецепт Александрийской ночной пасхи из канала Смаколик.юа, которая получается ароматной, рыхлой и очень вкусной.

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Ингредиенты:

Для опары:

0,5л молока

500 г сахара

5 яиц

3 желтка

75 г дрожжей

250 г сливочного масла

Для теста:

1 ст. л. коньяка

0,5 ч. л. соли

1 пакетик ванильного сахара

цедра 1 лимона

200 г сухофруктов

1,25 кг муки

Приготовление:

В миске соедините молоко с сахаром и перемешайте до однородности. Добавьте дрожжи и растворите. Введите яйца, желтки и кусочки сливочного масла. Взбейте миксером. Накройте миску плёнкой и оставьте на 8-12 часов при комнатной температуре (на ночь). Добавьте в опару коньяк, ваниль, цедру лимона и перемешайте. Добавьте половину просеянной муки и сухофрукты. Перемешайте. Добавьте оставшуюся муку и вымешивайте тесто руками в течение 10 минут. Смажьте миску растительным маслом, выложите тесто, накройте пленкой и оставьте на 1-1,5 часа. Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом. Разделите тесто на 6 частей (по 500-550 г) и сформуйте паски. Выложите паски в формы, слегка прижмите и оставьте на 1,5 часа. Смажьте паски яйцом. Разогрейте духовку до 180°C, выпекайте паски при 160°C около 50 минут. Дайте пояскам остыть и украсьте по вкусу.

Приятного аппетита!

PS

Вместо коньяка можно использовать ром или виски.

Сухофрукты можно предварительно замочить в роме или коньяке.

Для украшения паски можно использовать глазурь, цукаты, бисер или кондитерские посыпания.

Напомним, UAportal уже писал о том, что нельзя добавлять в пасху, чтобы не испортить ее.

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