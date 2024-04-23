Как приготовить лучшее жидкое удобрение для комнатных растений: бабушкин рецепт

Как сделать удобрение с дрожжами для комнатных растений

Хотите, чтобы ваши комнатные растения радовали вас пышным цветением и здоровым видом? Нет проблем! Секрет успеха прост: им нужна "живая вода", то есть подкормка.

С "живой водой" по бабушкиному рецепту с сайта noviydoctor.com, ваши комнатные растения обязательно порадуют вас пышным цветением и здоровым видом.

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Когда и как кормить комнатные растения:

С первого месяца весны Когда ваши зеленые друзья просыпаются от зимнего сна, им нужна помощь, чтобы начать активный рост.

Когда ваши зеленые друзья просыпаются от зимнего сна, им нужна помощь, чтобы начать активный рост. Регулярно в течение сезона: достаточно подкармливать растения раз в 2-3 недели с марта по октябрь.

достаточно подкармливать растения раз в 2-3 недели с марта по октябрь. Зимой (для некоторых растений) Если ваши любимцы не впадают в спячку, подкармливайте их раз в месяц зимой.

Чем подкармливать:

Подкормка из дрожжей: Смешайте 10 г прессованных дрожжей с 1 л воды, добавьте 1 ст. л. сахара, перемешайте. Для сухих дрожжей берите 1 г, растворите в 1 л воды, добавьте 1 ч. л. сахара. Настаивайте 3 часа, затем разведите с водой 1:5.

Сладкое удобрение: Растворите 1 ст. л. сахара в 1л чистой воды. Поливайте растения этой водой.



Помните:

Не перекармливайте своих зеленых друзей! Это может повредить им.

Перед поливом убедитесь, что почва в горшке влажная.

Используйте только качественные удобрения.

Напомним, мы уже писали, какие растения могут расти в тени.

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