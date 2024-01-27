Как приготовить лучшие творожные кексы: быстрый рецепт
Творожные кексы – это не только интересный, но и весьма полезный вариант выпечки, который с радостью едят как взрослые, так и дети. Нежная консистенция и неповторимый творожный вкус делают их настоящим гастрономическим шедевром, который легко приготовить дома.
Сырные кексы – это отличный вариант для завтрака, перекуса или десерта, пишет espreso. Они вкусны, полезны и просты в приготовлении. Попробуйте этот рецепт и обрадуйте своих близких.
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Преимущества творожных кексов:
- Простая рецептура. Легко готовить, не требует специальных навыков или сложных ингредиентов.
- Польза. Содержат творог, являющийся источником белка, кальция и других полезных для организма веществ.
- Универсальность. Могут быть как десертом, так и перекусом.
- Подходят для всей семьи. Вкусные и полезные для людей всех возрастов.
Ингредиенты:
- Кисломолочный творог – 220 г
- Куриные яйца – 2 шт.
- Сливочное масло – 70 г
- Мука пшеничная – 180 г
- Сахар – 100 г
- Разрыхлитель – 8 г
- Соншниковое масло – 1 ст. л.
- Соль - щепотка
- Сахарная пудра (для подачи)
Приготовление:
- Взбейте миксером куриные яйца с сахаром до пышной массы.
- Добавьте размягченное сливочное масло и продолжайте взбивать.
- Перебейте блендером или перетрите через сито творог. Добавьте его в яичную массу, а также щепотку соли, перемешайте.
- Просейте через сито муку и разрыхлитель. Добавьте их в творожную массу в несколько этапов, вымешивая лопаткой до однородности.
- Смажьте силиконовые или другие формочки для кексов подсолнечным маслом.
- Выложите тесто в формочки, заполняя их на 2/3.
- Выпекайте кексы в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой.
- Когда кексы немного охладятся, достаньте их из формы и посыпьте сахарной пудрой.
Совет:
- Вместо сахарной пудры можно использовать сахарную глазурь, шоколадную поливку или ягодный джем.
- К тесту можно добавить изюм, цукаты, орехи или другие ингредиенты по вашему вкусу.
- Творожные кексы можно хранить в холодильнике в течение 3-4 дней.
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