Как приготовить лучший и вкусный эспрессо: ответ ученых
Эспрессо – один из самых популярных видов кофе в мире. Его изысканный вкус и густая текстура делают его идеальным напитком для начала дня или для утоления жажды в любое время.
Но как приготовить лучший эспрессо? Это вопрос, над которым размышляют любители кофе и профессиональные баристы уже много лет. Недавнее исследование, проведенное ученым из Университета Орегона и вулканологом Джошуа Мендесом Харпером, может дать ответ на этот вопрос, пишет IFLScience.
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Исследователи обнаружили, что статическое электричество, образующееся во время помола кофе, может отрицательно сказаться на качестве эспрессо. Это связано с тем, что статическое электричество может привести к образованию комков в молотом кофе, что затрудняет равномерную экстракцию.
Чтобы решить эту проблему, исследователи предложили добавлять небольшое количество воды в молотый кофе перед приготовлением эспрессо. Добавление воды уменьшает статическое электричество, а также помогает уплотнить молотый кофе, что улучшает экстракцию.
В своих экспериментах исследователи обнаружили, что добавление всего 20 микролитров воды на грамм молотого кофе значительно улучшает качество эспрессо. Эспрессо, приготовленное из молотого кофе с добавлением воды, было более однородным, густым и насыщенным.
"Это исследование имеет важное значение для производителей кофе и бариста, поскольку оно показывает, как можно улучшить качество эспрессо", – сказал Кристофер Хендон, старший автор исследования.
Итак, если вы хотите приготовить лучший эспрессо, следуйте этим советам:
- Используйте свежеобжаренный кофе.
- Смелите кофе непосредственно перед приготовлением.
- Используйте кофемолку с равномерным помолом.
- Добавьте небольшое количество воды к молотому кофе перед приготовлением.
Благодаря этим советам вы сможете приготовить эспрессо, которое удивит вас своим вкусом и ароматом.
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