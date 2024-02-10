Как приготовить лучший кляр для отбивных: простой рецепт

Как сделать вкусный и насыщенный кляр для отбивных

Отбивная – это классика домашней кухни, но чтобы они получились по-настоящему вкусными, важно правильно приготовить кляр. Сейчас я поделюсь с вами рецептом, который делает кляр хрустящим, а отбивные – нежными и сочными.

Об этом пишет УНИАН. Чтобы кляр получился еще более хрустящим, можете добавить в него 1 столовую ложку панировочных сухарей. Также можете поэкспериментировать с разными специями, например, добавить паприку, орегано или базилик.

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Ингредиенты:

1 яйцо

50 г молока (жирность 3,2%)

2 ст. л. пшеничной муки

Соль и перец по вкусу

1 ч. л. молотого чеснока

Приготовление:

Вбейте яйцо в миску, добавьте соль и перец по вкусу. Влейте молоко и тщательно взбейте венчиком до однородной массы. Просейте муку через сито и добавьте к яично-молочной смеси. Перемешайте вилкой до исчезновения комочков. Добавьте молотый чеснок и снова перемешайте. В кляр погружайте отбитые куски свинины и обжаривайте их на сковороде до готовности.

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