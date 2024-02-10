Как приготовить лучший кляр для отбивных: простой рецепт
Как сделать вкусный и насыщенный кляр для отбивных
Отбивная – это классика домашней кухни, но чтобы они получились по-настоящему вкусными, важно правильно приготовить кляр. Сейчас я поделюсь с вами рецептом, который делает кляр хрустящим, а отбивные – нежными и сочными.
Об этом пишет УНИАН. Чтобы кляр получился еще более хрустящим, можете добавить в него 1 столовую ложку панировочных сухарей. Также можете поэкспериментировать с разными специями, например, добавить паприку, орегано или базилик.
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Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 50 г молока (жирность 3,2%)
- 2 ст. л. пшеничной муки
- Соль и перец по вкусу
- 1 ч. л. молотого чеснока
Приготовление:
- Вбейте яйцо в миску, добавьте соль и перец по вкусу.
- Влейте молоко и тщательно взбейте венчиком до однородной массы.
- Просейте муку через сито и добавьте к яично-молочной смеси. Перемешайте вилкой до исчезновения комочков.
- Добавьте молотый чеснок и снова перемешайте.
- В кляр погружайте отбитые куски свинины и обжаривайте их на сковороде до готовности.
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