Как приготовить лучший кляр для жареной рыбы: секрет профессиональных поваров

Как сделать кляр для жарки рыбы на минеральной воде

Жареная рыба в кляре – это не только сытно, но и вкусно. Кляр на минеральной воде делает рыбу невероятно сочной, нежной и аппетитной. Попробуйте этот рецепт и убедитесь сами.

Этот рецепт рыбы в кляре на минеральной воде прост в приготовлении, но результат вас приятно удивит. Попробуйте и наслаждайтесь аппетитным и сочным блюдом, пишет prostoway.

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Ингредиенты:

Рыбное филе (по вашему выбору)

1 яйцо

2 столовые ложки майонеза

0,5 чайной ложки соды

1,5 стакана минеральной воды

Мука

Соль

Сахар

Растительное масло

Приготовление:

Подготовьте рыбу: Нарежьте филе на порционные куски.

Посолите рыбу и оставьте мариноваться в течение 20 минут. Приготовьте кляр: Смешайте минеральную воду, яйцо, майонез, соду, сахар и соль.

Постепенно добавьте просеянную муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.

Кляр должен получиться густым, как сметана. Жарьте рыбу: Обваляйте рыбные куски в муке.

Окуньте рыбу в кляр, чтобы она полностью им покрылась.

Обжарьте рыбу на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом в течение 3-4 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте: Готовую рыбу выложите на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир.

Подавайте горячую рыбу с вашим любимым гарниром и соусом.

Советы:

Вы можете использовать любое рыбное филе, но лучше подходят белые сорта рыбы, такие как щепа, минтай, хек или судак.

Добавьте в кляр ваши любимые специи и травы, чтобы сделать рыбу еще ароматнее.

Следите за температурой масла, чтобы рыба не подгорела.

Не передерживайте рыбу на сковороде, в противном случае она станет сухой.

Приятного аппетита!

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