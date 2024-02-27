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Как приготовить лучший кляр для жареной рыбы: секрет профессиональных поваров

Игорь Романько

Как сделать кляр для жарки рыбы на минеральной воде

Жареная рыба в кляре – это не только сытно, но и вкусно. Кляр на минеральной воде делает рыбу невероятно сочной, нежной и аппетитной. Попробуйте этот рецепт и убедитесь сами.

Этот рецепт рыбы в кляре на минеральной воде прост в приготовлении, но результат вас приятно удивит. Попробуйте и наслаждайтесь аппетитным и сочным блюдом, пишет prostoway.

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Ингредиенты:

  • Рыбное филе (по вашему выбору)
  • 1 яйцо
  • 2 столовые ложки майонеза
  • 0,5 чайной ложки соды
  • 1,5 стакана минеральной воды
  • Мука
  • Соль
  • Сахар
  • Растительное масло

Приготовление:

  1. Подготовьте рыбу:
    • Нарежьте филе на порционные куски.
    • Посолите рыбу и оставьте мариноваться в течение 20 минут.
  2. Приготовьте кляр:
    • Смешайте минеральную воду, яйцо, майонез, соду, сахар и соль.
    • Постепенно добавьте просеянную муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.
    • Кляр должен получиться густым, как сметана.
  3. Жарьте рыбу:
    • Обваляйте рыбные куски в муке.
    • Окуньте рыбу в кляр, чтобы она полностью им покрылась.
    • Обжарьте рыбу на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом в течение 3-4 минут с каждой стороны до золотистого цвета.
  4. Подавайте:
    • Готовую рыбу выложите на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир.
    • Подавайте горячую рыбу с вашим любимым гарниром и соусом.

Советы:

  • Вы можете использовать любое рыбное филе, но лучше подходят белые сорта рыбы, такие как щепа, минтай, хек или судак.
  • Добавьте в кляр ваши любимые специи и травы, чтобы сделать рыбу еще ароматнее.
  • Следите за температурой масла, чтобы рыба не подгорела.
  • Не передерживайте рыбу на сковороде, в противном случае она станет сухой.

Приятного аппетита!

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