Как приготовить майонез без яиц и что добавить, если он получился жидким

Майонез – это популярная заправка, которую можно использовать в разных блюдах, от салатов до бутербродов. Однако традиционный майонез содержит яйца, что может являться проблемой для вегетарианцев, веганов или людей с аллергией на яйца.

К счастью, существует множество рецептов майонеза без яиц, которые можно легко приготовить дома. Лайфхаком поделилось издание santeplusmag.

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Как приготовить майонез без яиц

Ингредиенты

100 мл соевого молока или другого растительного молока

230 мл подсолнечного масла

соль и черный перец

петрушка, кориандр или любая сухая ароматная трава

пол чайной ложки сухой горчицы

пол чайной ложки соевого соуса

половина чайной ложки лимонного сока

2 зубчика чеснока или больше, в зависимости от вкуса.

Сначала высыпаем все ингредиенты в салатник, затем блендером перемешиваем все без перерыва в течение 30 секунд. Если смесь очень редкая, добавьте немного масла и перемешайте, чтобы получить однородную текстуру.

Такой майонез можно хранить в холодильнике в герметичном контейнере в течение 4-5 дней.

Что делать, если майонез не удается

Возьмите 3 или 4 столовых ложки неудачного майонеза и добавьте капельку масла, взбейте блендером на высокой скорости. Секрет успешного майонеза заключается в постепенном добавлении масла при смешивании ингредиентов. Затем постепенно добавьте оставшийся "неудачный майонез" и перебейте блендером, пока вся смесь не станет однородной.

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