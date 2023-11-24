Как приготовить майонез без яиц и что добавить, если он получился жидким
Майонез – это популярная заправка, которую можно использовать в разных блюдах, от салатов до бутербродов. Однако традиционный майонез содержит яйца, что может являться проблемой для вегетарианцев, веганов или людей с аллергией на яйца.
К счастью, существует множество рецептов майонеза без яиц, которые можно легко приготовить дома. Лайфхаком поделилось издание santeplusmag.
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Как приготовить майонез без яиц
Ингредиенты
- 100 мл соевого молока или другого растительного молока
- 230 мл подсолнечного масла
- соль и черный перец
- петрушка, кориандр или любая сухая ароматная трава
- пол чайной ложки сухой горчицы
- пол чайной ложки соевого соуса
- половина чайной ложки лимонного сока
- 2 зубчика чеснока или больше, в зависимости от вкуса.
Сначала высыпаем все ингредиенты в салатник, затем блендером перемешиваем все без перерыва в течение 30 секунд. Если смесь очень редкая, добавьте немного масла и перемешайте, чтобы получить однородную текстуру.
Такой майонез можно хранить в холодильнике в герметичном контейнере в течение 4-5 дней.
Что делать, если майонез не удается
Возьмите 3 или 4 столовых ложки неудачного майонеза и добавьте капельку масла, взбейте блендером на высокой скорости. Секрет успешного майонеза заключается в постепенном добавлении масла при смешивании ингредиентов. Затем постепенно добавьте оставшийся "неудачный майонез" и перебейте блендером, пока вся смесь не станет однородной.
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