Как приготовить манную кашу, чтобы она понравилась детям: кулинарные секреты

Манная каша – это вкусное и питательное блюдо, которое любят и дети, и взрослые. Однако, чтобы манка получилась нежной и без комочков, важно соблюдать определенные правила ее приготовления.

Об этом пишетespreso.tv. Для приготовления манной каши лучше использовать жирное молоко. Манку нужно всыпать в молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая. Это поможет избежать образования комочков. Не переваривайте кашу. Она должна быть густая, но не жесткая. Если вы хотите приготовить манную кашу на кефире, просто замените кефир молоко в пропорции 1:1.

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Ингредиенты

350 мл молока

150 мл воды

3 ст. л. манной крупы

1 ст. л. сахара

щепотка соли

небольшой кусочек сливочного масла

Приготовление

Налейте в кастрюлю молоко и воду. Всыпьте манную крупу и, помешивая, размешайте ее, чтобы она не осела ко дну. Поставьте кастрюлю на маленький огонь. Добавьте сахар и соль. Щепотка корицы или ванили придаст манной каше особый аромат. Доведите кашу до кипения, постоянно помешивая. После закипания варите кашу еще 4 минуты, постоянно помешивая. В готовую кашу добавьте сливочное масло и размешайте венчиком. Подавайте манную кашу с любимым вареньем, орехами, сухими или свежими фруктами.

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