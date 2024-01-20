Как приготовить мегашоколадный кекс: простой рецепт
Як спекти шоколадний кекс в духовці
Для любителей шоколада предлагаем рецепт чрезвычайно шоколадного кекса. Этот кекс имеет насыщенный шоколадный вкус и аромат, который не оставит равнодушным ни одного сладкоежки.
Рецептом поделились на сайтеShuba. Маргарин в рецепте можно заменить маслом, грецкие орехи – другими орехами по вашему вкусу. Вместо изюма и орехов можно добавить цукаты.
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Ингредиенты:
- Маргарин – 200 г
- Сахар – 1,5 стакана
- Молоко – 0,5 стакана
- Какао-порошок – 4 ст. л.
- Мука – 2 стакана
- Яйца – 4 шт.
- Сода пищевая – 0,5 ч. л.
- Уксус – 1 ст. л.
- Сахар ванильный – по вкусу
- Изюм – 250 г
- Грецкие орехи – 50 г
Для помадки:
- Молоко – 3 ст. л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Какао-порошок – 2 ст. л.
- Масло сливочное – 50 г
Приготовление:
- В кастрюле растопите маргарин или масло, добавьте сахар, молоко и какао. Нагревайте, помешивая, до полного растворения ингредиентов. Снимите с огня и дайте остыть.
- В яйца всыпьте ванильный сахар и взбейте до пышности. Влейте в яичную смесь охлажденное шоколадное основание и хорошо перемешайте.
- Добавьте просеянную муку, погашенную содом уксусом и перемешайте до однородности. Всыпьте изюм и измельченные орехи.
- Перелейте тесто в смазанную маслом форму для кекса и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке в течение 40-45 минут.
- Для приготовления помадки смешайте в кастрюльке молоко, сахар, какао-порошок и сливочное масло. Нагревайте на медленном огне, помешивая, до полного растворения ингредиентов.
- Готовый кекс полейте горячей помадкой.
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