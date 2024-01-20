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Как приготовить мегашоколадный кекс: простой рецепт

Игорь Романько

Як спекти шоколадний кекс в духовці

Для любителей шоколада предлагаем рецепт чрезвычайно шоколадного кекса. Этот кекс имеет насыщенный шоколадный вкус и аромат, который не оставит равнодушным ни одного сладкоежки.

Рецептом поделились на сайтеShuba. Маргарин в рецепте можно заменить маслом, грецкие орехи – другими орехами по вашему вкусу. Вместо изюма и орехов можно добавить цукаты.

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Ингредиенты:

  • Маргарин – 200 г
  • Сахар – 1,5 стакана
  • Молоко – 0,5 стакана
  • Какао-порошок – 4 ст. л.
  • Мука – 2 стакана
  • Яйца – 4 шт.
  • Сода пищевая – 0,5 ч. л.
  • Уксус – 1 ст. л.
  • Сахар ванильный – по вкусу
  • Изюм – 250 г
  • Грецкие орехи – 50 г

Для помадки:

  • Молоко – 3 ст. л.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Какао-порошок – 2 ст. л.
  • Масло сливочное – 50 г

Приготовление:

  1. В кастрюле растопите маргарин или масло, добавьте сахар, молоко и какао. Нагревайте, помешивая, до полного растворения ингредиентов. Снимите с огня и дайте остыть.
  2. В яйца всыпьте ванильный сахар и взбейте до пышности. Влейте в яичную смесь охлажденное шоколадное основание и хорошо перемешайте.
  3. Добавьте просеянную муку, погашенную содом уксусом и перемешайте до однородности. Всыпьте изюм и измельченные орехи.
  4. Перелейте тесто в смазанную маслом форму для кекса и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке в течение 40-45 минут.
  5. Для приготовления помадки смешайте в кастрюльке молоко, сахар, какао-порошок и сливочное масло. Нагревайте на медленном огне, помешивая, до полного растворения ингредиентов.
  6. Готовый кекс полейте горячей помадкой.

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