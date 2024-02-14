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Как приготовить мусак со свежей капустой: болгарский рецепт

Игорь Романько

Как сделать мусаку с капустой

Мусака – это не просто блюдо, это настоящая кулинарная визитная карточка Болгарии, сочетающая в себе сытность, богатство вкусов и ароматов. Вместо традиционных баклажанов, предлагаем попробовать рецепт мусаки из белокочанной капусты – не менее вкусный и оригинальный вариант.

Это блюдо станет отличным обедом или ужином для всей семьи. Попробуйте приготовить вкусную и сытную мусаку по рецепту с сайта Shuba.

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Ингредиенты:

  • Для запеканки:
    • 1,5 кг белокочанной капусты
    • 450 г телячьего фарша
    • 350 г свиного фарша
    • 2 шт. сладкого красного перца
    • 1 ст. л. сушеного тимьяна
    • 2 ст. л. масла
    • Соль и перец по вкусу
  • Для соуса:
    • 2 ст. л. сливочного масла (73%)
    • 2 ст. л. муки
    • 400 мл молока (3,2%)
    • 1/4 ч. л. молотого мускатного ореха
    • 2 желтка куриных яиц
    • 1 ст. л. горчицы
    • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Запеките сладкий перец:
    • Хорошо вымойте перцы, проколите их зубочисткой в нескольких местах.
    • Запечь в духовке или микроволновке до мягкости.
    • Можно использовать консервированный перец.
  2. Подготовьте капусту:
    • Вымойте капусту, вырежьте жесткую часть и разберите на листья.
    • Отварите листья в пароварке до мягкости (или немного прокипятите).
    • Охладите листья, вырежьте твердые жилы.
  3. Приготовьте фарш:
    • Нарежьте запеченный перец кусочками по 2 см.
    • Протушите перец на сковороде с растительным маслом в течение 5 минут.
    • Добавьте фарш, чабрец, соль и перец.
    • Обжарьте фарш до коричневого цвета, измельчая его ложкой.
  4. Приготовьте соус:
    • Растопите сливочное масло в кастрюльке.
    • Добавьте муку, перемешайте и обжарьте в течение 5 минут.
    • Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, до загустения.
    • Добавьте соль, мускатный орех, горчицу, перемешайте.
  5. Сформируйте мусак:
    • Смажьте форму для запекания растительным маслом.
    • Выложите на дно формы слой капустных листьев.
    • Сверху выложите слой фарша, затем соус.
    • Повторите слои, пока не закончатся ингредиенты.
    • Залейте мусак сверху соусом.
  6. Запекание:
    • Накройте форму фольгой.
    • Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут до золотистой корочки.

Совет:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в фарш тертый сыр или измельченные грецкие орехи.
  • Вместо телячьего и свиного фарша можно использовать куриный или индюшиный.
  • Для вегетарианского варианта мусаки фарш можно заменить грибами или чечевицей.

Приятного аппетита!

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