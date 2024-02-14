Как приготовить мусак со свежей капустой: болгарский рецепт
Как сделать мусаку с капустой
Мусака – это не просто блюдо, это настоящая кулинарная визитная карточка Болгарии, сочетающая в себе сытность, богатство вкусов и ароматов. Вместо традиционных баклажанов, предлагаем попробовать рецепт мусаки из белокочанной капусты – не менее вкусный и оригинальный вариант.
Это блюдо станет отличным обедом или ужином для всей семьи. Попробуйте приготовить вкусную и сытную мусаку по рецепту с сайта Shuba.
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Ингредиенты:
- Для запеканки:
- 1,5 кг белокочанной капусты
- 450 г телячьего фарша
- 350 г свиного фарша
- 2 шт. сладкого красного перца
- 1 ст. л. сушеного тимьяна
- 2 ст. л. масла
- Соль и перец по вкусу
- Для соуса:
- 2 ст. л. сливочного масла (73%)
- 2 ст. л. муки
- 400 мл молока (3,2%)
- 1/4 ч. л. молотого мускатного ореха
- 2 желтка куриных яиц
- 1 ст. л. горчицы
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Запеките сладкий перец:
- Хорошо вымойте перцы, проколите их зубочисткой в нескольких местах.
- Запечь в духовке или микроволновке до мягкости.
- Можно использовать консервированный перец.
- Подготовьте капусту:
- Вымойте капусту, вырежьте жесткую часть и разберите на листья.
- Отварите листья в пароварке до мягкости (или немного прокипятите).
- Охладите листья, вырежьте твердые жилы.
- Приготовьте фарш:
- Нарежьте запеченный перец кусочками по 2 см.
- Протушите перец на сковороде с растительным маслом в течение 5 минут.
- Добавьте фарш, чабрец, соль и перец.
- Обжарьте фарш до коричневого цвета, измельчая его ложкой.
- Приготовьте соус:
- Растопите сливочное масло в кастрюльке.
- Добавьте муку, перемешайте и обжарьте в течение 5 минут.
- Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, до загустения.
- Добавьте соль, мускатный орех, горчицу, перемешайте.
- Сформируйте мусак:
- Смажьте форму для запекания растительным маслом.
- Выложите на дно формы слой капустных листьев.
- Сверху выложите слой фарша, затем соус.
- Повторите слои, пока не закончатся ингредиенты.
- Залейте мусак сверху соусом.
- Запекание:
- Накройте форму фольгой.
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут до золотистой корочки.
Совет:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в фарш тертый сыр или измельченные грецкие орехи.
- Вместо телячьего и свиного фарша можно использовать куриный или индюшиный.
- Для вегетарианского варианта мусаки фарш можно заменить грибами или чечевицей.
Приятного аппетита!
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