Как приготовить мусак со свежей капустой: болгарский рецепт

Как сделать мусаку с капустой

Мусака – это не просто блюдо, это настоящая кулинарная визитная карточка Болгарии, сочетающая в себе сытность, богатство вкусов и ароматов. Вместо традиционных баклажанов, предлагаем попробовать рецепт мусаки из белокочанной капусты – не менее вкусный и оригинальный вариант.

Это блюдо станет отличным обедом или ужином для всей семьи. Попробуйте приготовить вкусную и сытную мусаку по рецепту с сайта Shuba.

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Ингредиенты:

Для запеканки: 1,5 кг белокочанной капусты 450 г телячьего фарша 350 г свиного фарша 2 шт. сладкого красного перца 1 ст. л. сушеного тимьяна 2 ст. л. масла Соль и перец по вкусу

Для соуса: 2 ст. л. сливочного масла (73%) 2 ст. л. муки 400 мл молока (3,2%) 1/4 ч. л. молотого мускатного ореха 2 желтка куриных яиц 1 ст. л. горчицы Соль и перец по вкусу



Приготовление:

Запеките сладкий перец: Хорошо вымойте перцы, проколите их зубочисткой в нескольких местах.

Запечь в духовке или микроволновке до мягкости.

Можно использовать консервированный перец. Подготовьте капусту: Вымойте капусту, вырежьте жесткую часть и разберите на листья.

Отварите листья в пароварке до мягкости (или немного прокипятите).

Охладите листья, вырежьте твердые жилы. Приготовьте фарш: Нарежьте запеченный перец кусочками по 2 см. Протушите перец на сковороде с растительным маслом в течение 5 минут.

Добавьте фарш, чабрец, соль и перец.

Обжарьте фарш до коричневого цвета, измельчая его ложкой. Приготовьте соус: Растопите сливочное масло в кастрюльке.

Добавьте муку, перемешайте и обжарьте в течение 5 минут.

Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, до загустения.

Добавьте соль, мускатный орех, горчицу, перемешайте. Сформируйте мусак: Смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите на дно формы слой капустных листьев.

Сверху выложите слой фарша, затем соус.

Повторите слои, пока не закончатся ингредиенты.

Залейте мусак сверху соусом. Запекание: Накройте форму фольгой.

Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут до золотистой корочки.

Совет:

Для более насыщенного вкуса можно добавить в фарш тертый сыр или измельченные грецкие орехи.

Вместо телячьего и свиного фарша можно использовать куриный или индюшиный.

Для вегетарианского варианта мусаки фарш можно заменить грибами или чечевицей.

Приятного аппетита!

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