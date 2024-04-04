Как приготовить напиток, который поможет контролировать уровень холестерина

Как приготовить напиток для снижения уровня холестерина

Хотите снизить уровень вредного холестерина и улучшить общее самочувствие? Попробуйте чай ройбуш! Этот отличный напиток не только вкусен, но и обладает множеством полезных свойств.

Чай ройбуш – это вкусный и полезный напиток, который может стать отличным альтернативой кофе или сладким газированным напиткам, пишет Health digest. Попробуйте его, и вы будете приятно удивлены.

Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть

Чем полезен чай ройбуш?

Повышает уровень "хорошего" холестерина ЛПВП. Исследования показали, что употребление чая ройбуш в течение 6 недель может снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП почти на 27%, а уровень "хорошего" холестерина ЛПВП – на 33%.

Исследования показали, что употребление чая ройбуш в течение 6 недель может снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП почти на 27%, а уровень "хорошего" холестерина ЛПВП – на 33%. Обладает антиоксидантным действием. Чай ройбуш богат полифенолами - веществами, которые борются со свободными радикалами и защищают клетки от повреждений.

Чай ройбуш богат полифенолами - веществами, которые борются со свободными радикалами и защищают клетки от повреждений. Помогает сражаться с раком и диабетом. Полифенолы в чае ройбуша могут снижать уровень ROS - молекул, способствующих развитию этих заболеваний.

Полифенолы в чае ройбуша могут снижать уровень ROS - молекул, способствующих развитию этих заболеваний. Способствует похудению. Экстракт чая ройбуш способен уменьшать количество отложенного жира и изменять гены, связанные с метаболизмом.

Как пить чай ройбуш?

Заварите 1-2 чайные ложки чая ройбуша в 200 мл горячей воды.

Настаивайте 5-10 минут.

Пейте 3-4 чашки чая в день.

Вот еще несколько интересных фактов о чае ройбуше:

Чай ройбуш не содержит кофеина, поэтому его можно пить в любое время суток.

Чай ройбуш обладает приятным сладковатым вкусом и ароматом, поэтому его можно пить без сахара.

Чай ройбуш можно употреблять людям с сахарным диабетом.

Чай ройбуш богат минералами, такими как кальций, магний, калий и цинк.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!