Как приготовить настоящие итальянские митболы с пармезаном: простой рецепт
Как сделать итальянские митболы с пармезаном
Существует множество рецептов для любимых мясных шаров, но мы предлагаем вам попробовать традиционный итальянский вариант, включающий запекание фрикаделек в духовке.
Эти мясные шарики, сделанные по рецепту ТСН с сочетанием свинины и говядины, точно завоюют ваши вкусовые рецепторы. Еще один бонус: после приготовления вы можете погрузить их в кипящий томатный соус для невероятного вкусового взрыва.
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Ингредиенты:
- Пол стакана молока
- Половина столовой ложки лимонного сока
- 100-150 г хлеба, нарезанного кубиками
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 небольшая луковица, нарезанная кубиками
- 2 зубчика чеснока
- 500 г говяжьего фарша
- 250 г свиного фарша
- 100 г тертого пармезана
- 2 яйца
- Петрушка
- Чили
- Свежемолотый перец
- Соль
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте молоко и лимонный сок в небольшой миске и залейте этой смесью хлеб. Дайте хлебу впитать молоко в течение 5 минут и помешайте его руками.
- Пассируйте лук на оливковом масле до мягкости в течение 2-3 минут. Добавить чеснок и обжарьте еще одну минуту.
- Добавьте лук и чеснок в хлебную массу, а также говядину, свинину, сыр, яйца, петрушку, перец и соль. Смешайте все руками, оставив смесь влажной. Постойте несколько минут перед формированием шариков.
- Сформируйте около 16 мясных шариков.
- Нагрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте со всех сторон фрикадельки до получения румяной корочки (1-2 минуты с каждой стороны). Если они прилипают, подождите немного, прежде чем их переворачивать.
- Разместите фрикадельки на противень и готовьте 10 минут. Они будут немного сырыми внутри, но еще немного допекутся после выемки из духовки. Если вы хотите подробнее проварить мясо, оставьте их в духовке еще на 5 минут или обжарьте в кипящем томатном соусе несколько минут.
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