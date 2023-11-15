Как приготовить настоящие итальянские митболы с пармезаном: простой рецепт

Как сделать итальянские митболы с пармезаном

Существует множество рецептов для любимых мясных шаров, но мы предлагаем вам попробовать традиционный итальянский вариант, включающий запекание фрикаделек в духовке.

Эти мясные шарики, сделанные по рецепту ТСН с сочетанием свинины и говядины, точно завоюют ваши вкусовые рецепторы. Еще один бонус: после приготовления вы можете погрузить их в кипящий томатный соус для невероятного вкусового взрыва.

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Ингредиенты:

Пол стакана молока

Половина столовой ложки лимонного сока

100-150 г хлеба, нарезанного кубиками

1 ст. л. оливкового масла

1 небольшая луковица, нарезанная кубиками

2 зубчика чеснока

500 г говяжьего фарша

250 г свиного фарша

100 г тертого пармезана

2 яйца

Петрушка

Чили

Свежемолотый перец

Соль

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте молоко и лимонный сок в небольшой миске и залейте этой смесью хлеб. Дайте хлебу впитать молоко в течение 5 минут и помешайте его руками. Пассируйте лук на оливковом масле до мягкости в течение 2-3 минут. Добавить чеснок и обжарьте еще одну минуту. Добавьте лук и чеснок в хлебную массу, а также говядину, свинину, сыр, яйца, петрушку, перец и соль. Смешайте все руками, оставив смесь влажной. Постойте несколько минут перед формированием шариков. Сформируйте около 16 мясных шариков. Нагрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте со всех сторон фрикадельки до получения румяной корочки (1-2 минуты с каждой стороны). Если они прилипают, подождите немного, прежде чем их переворачивать. Разместите фрикадельки на противень и готовьте 10 минут. Они будут немного сырыми внутри, но еще немного допекутся после выемки из духовки. Если вы хотите подробнее проварить мясо, оставьте их в духовке еще на 5 минут или обжарьте в кипящем томатном соусе несколько минут.

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