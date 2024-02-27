Как приготовить настоящую итальянскую пиццу: рецепт

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Не все знают, но был период, когда я в своем ресторане готовил пиццу. Мы долго экспериментировали с тестом, потому что оно самое главное, а его приготовление – это настоящее искусство!

Я готовлю его в несколько приемов и заранее, тогда будет самый лучший результат.

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Борошно використовую "сильне"! Або спеціально для піци, або для панетоне з високим вмістом білка від 13.5г Caputo Rosso або Зернарі Селект (але тут, скоріше, треба буде трішки більше борошна)

Тісто для піци (4 кульки)

Біга:

100г хлібного борошна

100г води

10г свіжих дріжджів (4 сухих)

У воді розчиняю дріжджі і замішую тісто, ставлю його у літрову ємність, накриваю не щільно кришкою і даю постояти ніч у кімнаті.

Основне тісто:

200г біги

300г води

10г свіжих дріжджів

20г меду

10г оливкової олії

460г хлібне борошно

60г цільнозернове борошно

11г солі

На підпил 50/50 хлібне борошно/дрібна кукурудзяна крупа

У кімнатній воді добре розмішати учорашнє тісто з медом, олією і свіжими дріжджами. Додаю 2 види борошна та сіль, вимішую тісто, накриваю плівкою і даю йому постояти години 3-4 при кімнатній температурі (влітку менше).

А потім у холодильник на ніч.

після холодильника, розділяю тісто на 4 частини, формую кульки, даю тісту пару годин, щоб зігрілось.

на суміші борошна та дрібної кукурудзяної крупи (або семоли, або манки) формую велике коло.

тісто ніжне і має гарну гідратацію. Можна формувати їх навіть на пергаменті, щоб легше було переносити тісто.

на тісто, яке добре підпилене знизу, кладу соус, тугу, щільну моцарелу та будь-яку начинку

бортики змащую олією і все - тепер духовка!

якщо у вас є камінь для хліба - це найкращий варіант. Нагрійте його годину при 270 градусах.

якщо немає каменя, то добре розігрійте духовку (краще 300 градусів) режим верх/низ і на конвекції випікаємо піцу, поки тісто не зарумʼяниться на боках і знизу.