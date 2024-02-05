Как приготовить натуральные конфеты с бананом и черносливом, чтобы понравились детям
Все мы знаем, что магазинные сладости не всегда полезны для наших детей. А так хочется порадовать их чем-нибудь вкусненьким. Конфеты можно хранить в холодильнике в течение недели.
Рецептом невероятно вкусных и полезных конфет, которые можно приготовить в считанные минуты, поделились на сайте noviydoctor. Вместо чернослива можно использовать другие сухофрукты, такие как курага, инжир или финики. Если у вас нет блендера, можно размельчить ингредиенты вилкой или перетереть через сито.
Читайте также: Как приготовить тыквенный пирог-суфле: простой рецепт
Ингредиенты:
- 100 г кисломолочного творога
- 1 банан (150 г без кожуры)
- 15 г какао-порошка
- 50 г чернослива
- 1 ст. л. сахарной пудры/меда (по вкусу)
- +/-100 г кокосовой стружки
- 50 г шоколада
- щепотка соли, ваниль
Приготовление:
- Смешайте в блендере банан, какао-порошок, сыр и чернослив.
- Добавьте сахарную пудру, щепотку соли и ванильный сахар по вкусу.
- Перебейте массу до однородности.
- Добавьте кокосовую стружку.
- Растопите молочный и черный шоколад. Добавьте в общую массу и перемешайте.
- Поставьте смесь в холодильник на 30 мин.
- Из массы сформируйте круглые конфеты.
- Обваляйте конфеты в кокосовой стружке, семенах, орешках или кондитерской посыпке.
Советуем также обратить внимание на рецепт песочного печенья.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!