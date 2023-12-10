Как приготовить необычный салат с пекинской капустой и охотничьими колбасками
Салат из пекинской капусты всегда может быть вариативным, ведь его можно готовить с разными ингредиентами. Попытайтесь заменить один компонент блюда на другой и поэкспериментируйте со вкусом.
В издании Politeka.net поделились интересным рецептом, где главным элементом становятся охотничьи сосиски в сочетании с пекинской капустой.
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Чтобы приготовить этот освежающий салат, вам понадобятся:
- Пекинская капуста;
- Морковь;
- Кукуруза консервированная (200 г);
- Яйца (2 шт.);
- Охотничьи сосиски (3 шт.);
- Соль и перец по вкусу;
- сушеный чеснок (1 ч. л.);
- Сухарики (по желанию);
- Майонез (3-4 ст. л.).
Нарезаем пекинскую капусту, охотничьи сосиски, а также яйца. Добавим консервированную кукурузу и натертую морковь. Приправим солью, перцем и добавим сушеный чеснок для пикантности. Помешаем и добавляем майонез, соус майонезный или густой йогурт. Можно также заправить оливковым или подсолнечным маслом.
Помимо основного рецепта, существует несколько вариантов заправок для этого вкусного салата.
- Горчичный соус:
- 3 ст. л. подсолнечного масла;
- 1 ч. л. яблочного уксуса;
- 1 ст. л. горчицы в зернах.
- Бальзамический уксус и масло:
- 3 ст. л. масла (подсолнечного или оливкового);
- 1 ст. л. бальзамического уксуса.
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