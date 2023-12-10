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Как приготовить необычный салат с пекинской капустой и охотничьими колбасками

Игорь Романько

Как сделать салат с пекинской капустой и охотничьими колбасками

Салат из пекинской капусты всегда может быть вариативным, ведь его можно готовить с разными ингредиентами. Попытайтесь заменить один компонент блюда на другой и поэкспериментируйте со вкусом.

В издании Politeka.net поделились интересным рецептом, где главным элементом становятся охотничьи сосиски в сочетании с пекинской капустой.

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Чтобы приготовить этот освежающий салат, вам понадобятся:

  • Пекинская капуста;
  • Морковь;
  • Кукуруза консервированная (200 г);
  • Яйца (2 шт.);
  • Охотничьи сосиски (3 шт.);
  • Соль и перец по вкусу;
  • сушеный чеснок (1 ч. л.);
  • Сухарики (по желанию);
  • Майонез (3-4 ст. л.).

Нарезаем пекинскую капусту, охотничьи сосиски, а также яйца. Добавим консервированную кукурузу и натертую морковь. Приправим солью, перцем и добавим сушеный чеснок для пикантности. Помешаем и добавляем майонез, соус майонезный или густой йогурт. Можно также заправить оливковым или подсолнечным маслом.

Помимо основного рецепта, существует несколько вариантов заправок для этого вкусного салата.

  1. Горчичный соус:
    • 3 ст. л. подсолнечного масла;
    • 1 ч. л. яблочного уксуса;
    • 1 ст. л. горчицы в зернах.
    Смешайте все ингредиенты и используйте заправку для салата.
  2. Бальзамический уксус и масло:
    • 3 ст. л. масла (подсолнечного или оливкового);
    • 1 ст. л. бальзамического уксуса.
    Просто влейте масло и уксус бальзамический, перемешайте и добавьте соль и перец по вкусу.

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