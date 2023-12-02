Как приготовить невероятно ароматный пастуший пирог с тыквой

Как сделать пастуший пирог с тыквой

Классический пастуший пирог с картофельным пюре может получить интересное и полезное обновление, если добавить в него ароматную тыкву.

Это создаст сытное блюдо, сочетающее в себе мясной фарш и вкусовой букет осенних овощей. Такой пирог будет не только вкусным, но и менее калорийным благодаря тыкве, пишет издание "На пенсии".

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Ингредиенты:

Верхний слой:

Тыква – 500 г,

Картофель – 500 г,

Лук репчатый – 0,5 шт,

Масло сливочное несоленое – 30 г,

Чеснок – 2 зубчика,

Перец черный горошек – 5 шт,

Соль – по вкусу,

Перец черный молотый – по вкусу.

Нижний слой:

Фарш мясной – 700 г,

Морковь – 100 г,

Лук репчатый – 1 шт,

Кукуруза консервированная – 60 г,

Горошек консервированный – 60 г,

Чеснок – 2 зубчика,

Мука – 1 ст.л,

Масло растительное – 1 ст.л,

Кетчуп – 3 ст.л,

Соус соевый – 3 ст.л,

Соль – по вкусу,

Перец черный молотый – по вкусу.

Приготовление:

Очистите и нарежьте картофель и тыкву кубиками. Уложите овощи, чеснок, лук и перец горошком в кастрюлю, добавьте воды, солите и варите до готовности. Очистите и нарежьте лук, морковь и чеснок, обжарьте их на растительном масле до прозрачности. Добавьте фарш в сковороду, готовьте 5-7 минут. Добавьте специи, кетчуп, соевый соус и муку, перемешайте и обжарьте еще несколько минут. Добавьте морковь, кукурузу и горошек, размешайте и готовьте 5 минут. Смажьте форму растительным маслом, разложите фарш и разровняйте его. Слейте воду из вареных овощей, добавьте сливочное масло и делайте пюре. Переложите пюре на фарш и разровняйте его. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 40-45 минут.

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