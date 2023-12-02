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Как приготовить невероятно ароматный пастуший пирог с тыквой

Игорь Романько

Как сделать пастуший пирог с тыквой

Классический пастуший пирог с картофельным пюре может получить интересное и полезное обновление, если добавить в него ароматную тыкву.

Это создаст сытное блюдо, сочетающее в себе мясной фарш и вкусовой букет осенних овощей. Такой пирог будет не только вкусным, но и менее калорийным благодаря тыкве, пишет издание "На пенсии".

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Ингредиенты:

Верхний слой:

  • Тыква – 500 г,
  • Картофель – 500 г,
  • Лук репчатый – 0,5 шт,
  • Масло сливочное несоленое – 30 г,
  • Чеснок – 2 зубчика,
  • Перец черный горошек – 5 шт,
  • Соль – по вкусу,
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Нижний слой:

  • Фарш мясной – 700 г,
  • Морковь – 100 г,
  • Лук репчатый – 1 шт,
  • Кукуруза консервированная – 60 г,
  • Горошек консервированный – 60 г,
  • Чеснок – 2 зубчика,
  • Мука – 1 ст.л,
  • Масло растительное – 1 ст.л,
  • Кетчуп – 3 ст.л,
  • Соус соевый – 3 ст.л,
  • Соль – по вкусу,
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте картофель и тыкву кубиками.
  2. Уложите овощи, чеснок, лук и перец горошком в кастрюлю, добавьте воды, солите и варите до готовности.
  3. Очистите и нарежьте лук, морковь и чеснок, обжарьте их на растительном масле до прозрачности.
  4. Добавьте фарш в сковороду, готовьте 5-7 минут.
  5. Добавьте специи, кетчуп, соевый соус и муку, перемешайте и обжарьте еще несколько минут.
  6. Добавьте морковь, кукурузу и горошек, размешайте и готовьте 5 минут.
  7. Смажьте форму растительным маслом, разложите фарш и разровняйте его.
  8. Слейте воду из вареных овощей, добавьте сливочное масло и делайте пюре.
  9. Переложите пюре на фарш и разровняйте его.
  10. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 40-45 минут.

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