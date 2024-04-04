Как приготовить невероятные творожные оладьи: простой рецепт

Кто не любит рыхлые, аппетитные творожные оладьи? Это блюдо не только вкусное, но и полезное. А еще творожные оладьи очень просто готовить, поэтому они станут идеальным завтраком в выходной день.

Сырные оладьи – это не только вкусный, но полезный завтрак. Они богаты белоком, кальцием и другими полезными веществами. Поэтому не медлите, а готовьте это замечательное блюдо для своих близких. Записывайте рецепт с сайта prostoway.com в свою кулинарную копилку.

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Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 200 г

Мука – 200 г

Кефир – 200 мл

Яйца – 2 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль - щепотка

Приготовление:

Кисломолочный творог разомните вилкой, если он комочком. Разотрите яйца с сахаром и солью. Добавьте тёплый кефир и перемешайте. Введите сыр, муку и разрыхлитель. Хорошо вымешайте тесто. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте оладьи ложкой и обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Совет:

Подавайте творожные оладьи со сметаной, вареньем, медом или фруктовым джемом.

К тесту можно добавить изюм, цукаты или ванильный сахар.

Чтобы оладьи получились пышными, не забивайте тесто мукой.

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