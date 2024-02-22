Как приготовить невероятный ленивый жульен: простой и изысканный ужин

Как сделать ленивый жульен с курицей и грибами

Жюльен – это классическое блюдо, сочетающее в себе нежное куриное филе, ароматные грибы, сливочный соус и тягучий сыр. Предлагаем вам упрощенный рецепт ленивого жульена, который не требует много времени и усилий, но не уступает вкусу традиционному варианту.

Ленивый жульен – это отличный вариант для быстрого и сытного ужина. Попытайтесь приготовить это блюдо, и оно обязательно вам понравится, пишет priestoray.

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Ингредиенты:

500 г куриного филе

300 г шампиньонов

2 луковицы

200 г сыра

2 ст. л. муки

300 мл сливок (25-30%)

Масло

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Отварите куриное филе до готовности. Шампиньоны нарежьте ломтиками и обжарьте на масле до золотистого цвета. Добавьте к грибам нарезанный лук, посолите и поперчите. Обжарьте готовность лука. Добавьте к сковороде с грибами и луком отварное и измельченное куриное филе. Перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты. На отдельной сковороде обжарьте муку золотистого цвета. Постепенно влейте сливки в муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Доведите соус до кипения, посолите и поперчите по вкусу. Залейте сливочным соусом курицу с грибами. Посыпьте жульен тертым сыром и поставьте сковороду на слабый огонь на 5 минут, чтобы творог расплавился.

Приятного аппетита!

Совет:

Для более насыщенного вкуса можно добавить в жульен немного измельченного чеснока или зелени.

Вместо шампиньонов можно использовать другие грибы, например, лесные или вешенки.

Если у вас нет сливок, можете использовать молоко, но в таком случае рекомендуется добавить в соус немного сливочного масла.

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