Как приготовить невероятный ленивый жульен: простой и изысканный ужин
Как сделать ленивый жульен с курицей и грибами
Жюльен – это классическое блюдо, сочетающее в себе нежное куриное филе, ароматные грибы, сливочный соус и тягучий сыр. Предлагаем вам упрощенный рецепт ленивого жульена, который не требует много времени и усилий, но не уступает вкусу традиционному варианту.
Ленивый жульен – это отличный вариант для быстрого и сытного ужина. Попытайтесь приготовить это блюдо, и оно обязательно вам понравится, пишет priestoray.
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Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 300 г шампиньонов
- 2 луковицы
- 200 г сыра
- 2 ст. л. муки
- 300 мл сливок (25-30%)
- Масло
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Отварите куриное филе до готовности.
- Шампиньоны нарежьте ломтиками и обжарьте на масле до золотистого цвета.
- Добавьте к грибам нарезанный лук, посолите и поперчите. Обжарьте готовность лука.
- Добавьте к сковороде с грибами и луком отварное и измельченное куриное филе. Перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты.
- На отдельной сковороде обжарьте муку золотистого цвета.
- Постепенно влейте сливки в муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Доведите соус до кипения, посолите и поперчите по вкусу.
- Залейте сливочным соусом курицу с грибами.
- Посыпьте жульен тертым сыром и поставьте сковороду на слабый огонь на 5 минут, чтобы творог расплавился.
Приятного аппетита!
Совет:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в жульен немного измельченного чеснока или зелени.
- Вместо шампиньонов можно использовать другие грибы, например, лесные или вешенки.
- Если у вас нет сливок, можете использовать молоко, но в таком случае рекомендуется добавить в соус немного сливочного масла.
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