Как приготовить нежное ризото из тыквы: простой рецепт
Ризото с тыквой – это нежное, кремовое и ароматное блюдо, идеально подходящее для холодного зимнего дня. Шеф-повар Анастасия Ворже поделилась рецептом своего любимого ризото с тыквой, которая получается очень шелковистой по консистенции.
Советами от Анастасии Ворже поделились на сайте "Шуба" . Для ризото лучше использовать итальянский рис сортов Arborio или Carnaroli. Бульон нужно подливать постепенно, чтобы рис не разварился.
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Ключевым этапом в приготовлении ризото является mantecare – когда уже выключив огонь, вы добавляете в рис сливочное масло, сыр и немного бульона. Ризото в этот момент нужно перемешивать очень энергично, это поможет добиться особенно кремовой консистенции. Имейте в виду, что даже при выключенном огне рис продолжит впитывать жидкость, и ризото немного загустеет.
Ингредиенты
- Рис арборио – 160 г
- Пюре тыквенное – 200 г
- Бульон овощной – 500 мл
- Масло сливочное несоленое - 50 г
- Лук белый салатный – 1/2 шт.
- Вино белое сухое – 1/2 стакана
- Пармезан тертый – 40 г
Способ приготовления
- Мелко шинкуем лук. Тыквенное пюре размораживаем, если оно было заморожено.
- В сковороде с высокими бортами разогреваем сливочное масло и на среднем огне готовим лук к мягкости, не давая ему позолотиться.
- Когда лук будет готов, добавляем рис и даем ему впитать масло, постоянно помешивая в течение 2-3 минут.
- Вливаем вино, когда оно выкипит, добавляем тыквенное пюре и перемешиваем. 5. Затем начинаем подливать горячий бульон. Пару половников за раз и даем выкипеть, помешивая. Рис должен постоянно находиться в жидкости, но не плавать в ней. Он постепенно начнет выделять крахмал, станет кремовым. Готовим таким способом 25 минут.
- Выключаем огонь. Добавляем масло, сыр и пол половника бульона. Энергично перемешиваем, чтобы его немного "сбить". Консистенция на этом этапе должна быть немного редкой. Пока вы подадите ризото, оно загустеет.
Раньше мы рассказывали, как приготовить запеченную тыкву с сыром. Этот обычный рецепт понравится всей семье.
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