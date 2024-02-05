Как приготовить нежные и натуральные шоколадные пряники в магазине таких не найдете

Кто из нас не любит домашнюю выпечку? Тающие во рту ароматные пряники способны завоевать сердца даже самых требовательных гурманов. Этот рецепт шоколадных коврижек поможет вам создать настоящий шедевр, который станет украшением вашего стола.

Порадуйте своих близких этим ароматным десертом по рецепту с сайта "Одна минута". К тесту можно добавить орехи, цукаты или сухофрукты. Вместо глазури можно использовать шоколадную помадку. Готовые коврижки можно украсить сахарной пудрой, кокосовой стружкой или кондитерскими посыпками.

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Ингредиенты:

Для теста:

Молоко – 200 мл

Мука – 350 г

Сахар – 220 г

Растительное масло – 35 г

Яичный желток – 1 шт.

Какао-порошок – 50 г

Разрыхлитель – 15 г

Сода – щепотка

Соль – щепотка

Пряности – по вкусу

Для глазури:

Яичный белок – 1 шт.

Сахарная пудра – 100-150 г

Лимонный сок – 1-2 ч. ложки

Приготовление:

Смешайте просеянную муку и сахар. Добавьте горячее молоко, помешивая венчиком. Оставьте массу остыть. Добавьте растительное масло, желток, соль, какао, разрыхлитель, соду и хорошо перемешайте. Постепенно добавьте муку, замешивая липкое тесто. Отделите часть теста, обсыпьте мукой. Раскатайте пласт толщиной 8 мм, вырежьте пряники. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 10 минут. Для глазури смешайте сахарную пудру, белок и лимонный сок. Смочите пряники в глазури, выложите на противень, застеленный пергаментом. Оставьте в теплой духовке до застывания глазури.

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