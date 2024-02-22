Как приготовить нежные и сочные тефтели в сливочном соусе: простой рецепт

Если вы уже знаете рецепт нежных рисовых котлет, возьмите себе на заметку еще один невероятный рецепт приготовления другого блюда, который вам понравится – ароматные тефтели в сливочном соусе.

К фаршу можно добавить тертую морковь, зелень или другие овощи. Сливочный соус можно сделать более ароматным, добавив мускатный орех, чабрец или другие травы. Вместо бульона можно использовать воду. Вкусные тефтельки можно приготовить в духовке. Рецептом поделились на сайте theLime.

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Ингредиенты:

700 г мясного фарша (по вашему вкусу)

1 желток

50 г панировочных сухарей

1/2 луковицы

1 зубчик чеснока

Соль, перец по вкусу

50 г сливочного масла

1 ст. л. муки

300 мл бульона (мясного или овощного)

200 мл сливок (10-20%)

Приготовление:

Измельчите лук и чеснок, добавьте в фарш. Всыпьте соль, перец и другие специи по вашему вкусу. Вмешайте желток и панировочные сухари. Тщательно перемешайте фарш руками. Сформируйте из фарша небольшие шарики размером с грецкий орех. Обжарьте тефтели на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета. Переложите на тарелку. Освободите сковороду от остатков масла и лука, протрите насухо. Растопите сливочное масло, добавьте муку. Перемешайте, немного поджарьте муку. Постепенно влейте бульон, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Добавьте сливки, доведите до кипения. Выложите тефтельки в сливочный соус, накройте крышкой. Тушите на медленном огне 20 минут. Снимите с огня, дайте блюду немного остыть. Подавайте с любым гарниром: макаронами, рисом, картофелем или овощами.

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