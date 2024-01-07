Как приготовить нежные рогалики к чаю: простой рецепт

Что вы чаще всего готовите к чаю? Сегодня мы предлагаем воспользоваться рецептом сливочных рогаликов, которые не оставят вас равнодушными.

Рецептом поделилось издание Shuba. Самым главным ингредиентом этих вкусных рогаликов является сливочный сыр. Именно он делает тесто очень мягким. Для приготовления блюда потребуется час и 15 минут.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 2 стакана.

Масло сливочное 73% – 220 г.

Сливочный творог – 220 г.

Соль – 1/2 ч. л.

Яйца куриные – 1 шт.

Сахар – по вкусу.

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Приготовление:

В чаше блендера смешайте муку и соль, добавьте масло, сливочный сыр и взбейте до однородности. Выложите тесто на чистую поверхность и разделите пополам. Сформируйте шары, заверните в полиэтиленовую пленку и поставьте в холодильник на 2 часа. Извлеките тесто и удерживайте при комнатной температуре 15 минут. Разогрейте духовку до 200°C и застелите противень пергаментом. Раскатайте тесто в круг толщиной примерно 0,5 см, смажьте вареньем, разрежьте на треугольнички и сверните в рогалики. Поставьте в морозилку на 15 минут. Смажьте яйца и посыпьте сахаром. Выпекайте до золотистого цвета примерно 20 минут.

Приятного аппетита!

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