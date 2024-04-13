Как приготовить нежный и ароматный манник: добавьте секретный ингредиент
Как приготовить манник с сухофруктами
Кто не знает манника? Этот нежный и ароматный десерт – настоящая классика! Его часто готовят с сухофруктами, но сегодня мы хотим поделиться с вами интересным секретом: манник с кокосовой стружкой!
Попытайтесь приготовить манник с кокосовой стружкой – и вы не будете разочарованы! Этот десерт обязательно понравится всем вашим родным и друзьям. Рецептом поделились на сайте prostoway.
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Ингредиенты:
- Манная крупа – 1 стакан
- Кокосовая стружка – 0,5 стакана
- Сметана – 200 г
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 1 стакан
- Мука – ⅔ стакана
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Приготовление:
- Смешайте сметану и яйца. Добавьте разрыхлитель и манную крупу. Перемешайте и оставьте на 15-20 минут, чтобы манка набухла.
- Добавьте сахар, кокосовую стружку и просеянную муку. Хорошо вымешайте до однородной консистенции.
- Смажьте форму для выпечки маслом.
- Равномерно распределите тесто по форме.
- Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 30 минут.
- Готовый манник посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Советы:
- Для более насыщенного кокосового вкуса можно добавить в тесто еще 2-3 ст. л. кокосовое масло.
- Вместо сахарной пудры можно использовать тертый шоколад или какао.
- Манник можно подавать с вареньем, сметаной или йогуртом.
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