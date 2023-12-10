Как приготовить новогодние капкейки всего за 15 минут: простой рецепт

Зимний сезон – идеальное время приготовления вкусных и оригинальных десертов, а кексы на молоке стали настоящей классикой праздничной выпечки.

Этот рецепт с сайта УНИАН поражает своей простотой и быстротой приготовления, а вкус кексов остается невероятно насыщенным. Давайте рассмотрим, как создать это изящное лакомство за 15-20 минут.

Читайте также: Специалисты назвали лучшую дату, чтобы поставить дома новогоднюю елку

Ингредиенты для теста:

1,5 стакана муки

1,5 чайные ложки разрыхлителя теста

1/4 чайной ложки соли

1/2 стакана сливочного масла (мягкого)

3/4 стакана сахара

2 яйца

1 чайная ложка ванильного сахара

1/2 стакана молока

Ингредиенты для глазури:

200 г сливочного творога (комнатной температуры)

1/2 стакана сливок

1 стакан сахарной пудры

Краситель для еды (по желанию)

Украшения:

Цветная сахарная пудра

Кусочки шоколада

Изюм

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов и подготовьте формочки для кексов, укрыв их бумагой. В миске смешайте муку, разрыхлитель теста и соль. В другой большой миске взбейте мягкое сливочное масло и сахар до получения воздушной массы. Добавьте яйца по одному, тщательно перемешивая. Добавьте ванильный сахар и хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты, чередуя с молоком. Наполните формочки тестом на 2/3 объема и выпекайте в духовке примерно 15-20 минут. Используйте зубочистку, вставленную в центр кексов – она должна получиться чистой. Готовьте глазурь: взбейте сливочный творог, сливки и сахарную пудру до получения однородной массы. При желании добавьте краситель. После полного охлаждения капкейков покройте их глазурью. Посыпьте цветной сахарной пудрой и добавьте изюм и кусочки шоколада сверху. Вот они – яркие кексы с изюмом, шоколадом и сахарной пудрой, готовые к наслаждению!

Советуем также обратить внимание на рецепт быстрого пирога из лаваша.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!