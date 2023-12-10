Как приготовить новогодние капкейки всего за 15 минут: простой рецепт
Как быстро сделать новогодние капкейки
Зимний сезон – идеальное время приготовления вкусных и оригинальных десертов, а кексы на молоке стали настоящей классикой праздничной выпечки.
Этот рецепт с сайта УНИАН поражает своей простотой и быстротой приготовления, а вкус кексов остается невероятно насыщенным. Давайте рассмотрим, как создать это изящное лакомство за 15-20 минут.
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Ингредиенты для теста:
- 1,5 стакана муки
- 1,5 чайные ложки разрыхлителя теста
- 1/4 чайной ложки соли
- 1/2 стакана сливочного масла (мягкого)
- 3/4 стакана сахара
- 2 яйца
- 1 чайная ложка ванильного сахара
- 1/2 стакана молока
Ингредиенты для глазури:
- 200 г сливочного творога (комнатной температуры)
- 1/2 стакана сливок
- 1 стакан сахарной пудры
- Краситель для еды (по желанию)
Украшения:
- Цветная сахарная пудра
- Кусочки шоколада
- Изюм
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов и подготовьте формочки для кексов, укрыв их бумагой.
- В миске смешайте муку, разрыхлитель теста и соль.
- В другой большой миске взбейте мягкое сливочное масло и сахар до получения воздушной массы. Добавьте яйца по одному, тщательно перемешивая.
- Добавьте ванильный сахар и хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты, чередуя с молоком.
- Наполните формочки тестом на 2/3 объема и выпекайте в духовке примерно 15-20 минут. Используйте зубочистку, вставленную в центр кексов – она должна получиться чистой.
- Готовьте глазурь: взбейте сливочный творог, сливки и сахарную пудру до получения однородной массы. При желании добавьте краситель.
- После полного охлаждения капкейков покройте их глазурью. Посыпьте цветной сахарной пудрой и добавьте изюм и кусочки шоколада сверху.
- Вот они – яркие кексы с изюмом, шоколадом и сахарной пудрой, готовые к наслаждению!
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