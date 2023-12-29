Как приготовить очень рыхлый и нежный омлет с сыром: быстрый рецепт

Омлет – это вкусный и сытный завтрак, который можно приготовить в считанные минуты. Однако обычный омлет на сковороде может быстро надоесть. Поэтому мы предлагаем вам рецепт рыхлого и нежного омлета с творогом в духовке.

Рецептом поделились на сайте "1 минута". Для того чтобы омлет получился пышным, важно не перебивать яйца с молоком. Просто смешайте их до однородности. Если вы хотите, чтобы омлет был насыщеннее, добавьте в него колбасу, грибы, болгарский перец, томаты или другие ингредиенты по вкусу.

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Ингредиенты:

Яйца – 8 шт

Молоко – 400 мл

Твердый сыр – 50 г

Сливочное масло – 30 г

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

В глубокой миске взбейте яйца с солью и перцем. Добавьте молоко и хорошо перемешайте. Натрите творог на мелкой терке и добавьте к яично-молочной смеси. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и перелейте омлет. Выпекайте омлет в разогретой духовке при температуре 190 градусов 30-35 минут. По желанию готовый омлет можно посыпать мелко нарезанной зеленью.

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