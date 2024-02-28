Как приготовить оладьи с картофелем: быстрый завтрак или обед
Картофельные оладьи – это универсальное блюдо, которое может быть как сытным завтраком, так и легким ужином. Этот рецепт оладий готовится за 15 минут и не требует много ингредиентов.
Рецептом поделились на сайте noviydoctor. Чтобы сделать оладьи еще более пышными, можете добавить в тесто 1 чайную ложку разрыхлителя. Добавьте в тесто тертый сыр, зелень или измельченные овощи, чтобы сделать оладьи еще более ароматными и аппетитными. Вместо жарочного масла можете использовать сливочное масло. Подавайте оладьи с вашими любимыми соусами: сметанным, грибным, томатным или йогуртовым.
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Ингредиенты:
- 4 средние картофелины;
- 1 луковица;
- 2 яйца;
- 4 столовые ложки муки;
- Соль и перец по вкусу;
- Растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Очистите картофель и лук, натрите их на большую терку.
- Выжмите лишнюю жидкость из тертой массы с помощью марли или кухонной губки.
- В миске смешайте тертый картофель, лук, яйца, муку, соль и перец.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Выкладывайте ложкой небольшие порции теста на сковороду, формируя оладьи.
- Жарьте оладьи по бокам до золотистого цвета, по 3-4 минуты с каждой стороны.
- Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир.
- Подавайте оладьи горячими, усыпанными зеленью, со сметаной или любимым соусом.
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