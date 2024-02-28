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Как приготовить оладьи с картофелем: быстрый завтрак или обед

Игорь Романько

Как сделать картофельные оладьи

Картофельные оладьи – это универсальное блюдо, которое может быть как сытным завтраком, так и легким ужином. Этот рецепт оладий готовится за 15 минут и не требует много ингредиентов.

Рецептом поделились на сайте noviydoctor. Чтобы сделать оладьи еще более пышными, можете добавить в тесто 1 чайную ложку разрыхлителя. Добавьте в тесто тертый сыр, зелень или измельченные овощи, чтобы сделать оладьи еще более ароматными и аппетитными. Вместо жарочного масла можете использовать сливочное масло. Подавайте оладьи с вашими любимыми соусами: сметанным, грибным, томатным или йогуртовым.

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Ингредиенты:

  • 4 средние картофелины;
  • 1 луковица;
  • 2 яйца;
  • 4 столовые ложки муки;
  • Соль и перец по вкусу;
  • Растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Очистите картофель и лук, натрите их на большую терку.
  2. Выжмите лишнюю жидкость из тертой массы с помощью марли или кухонной губки.
  3. В миске смешайте тертый картофель, лук, яйца, муку, соль и перец.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  5. Выкладывайте ложкой небольшие порции теста на сковороду, формируя оладьи.
  6. Жарьте оладьи по бокам до золотистого цвета, по 3-4 минуты с каждой стороны.
  7. Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир.
  8. Подавайте оладьи горячими, усыпанными зеленью, со сметаной или любимым соусом.

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