Как приготовить печеночный торт, чтобы он получился очень нежным: простые рецепты
Печеночный торт – это вкусная и сытная закуска, которую можно приготовить из куриной или свиной печени. Для того чтобы торт получился удачным, важно придерживаться рецептуры и правильно подобрать ингредиенты.
Рецептом поделились в издании УНИАН. Для приготовления печеночного торта можно использовать любую печень: куриную, свиную, говяжью или даже индейку.
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Печеночный торт из куриной печени
Ингредиенты:
- Куриная печень – 600 г
- Мука – 60 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 100 мл
- Лук репчатый – 250 г
- Морковь – 350 г
- Майонез – 150 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Петрушка – 1/2 пучка
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Масло растительное – для обжаривания
Приготовление:
- Очистите лук и морковь. Лук нарежьте тонкими полукольцами, а морковь натрите на терке.
- Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости.
- Вымойте куриную печень, удалите пленки. Пропустите печень через мясорубку или измельчите в комбайне.
- Добавьте к печени яйцо, сметану, соль, перец и перемешайте.
- Всыпьте муку и размешайте до однородности.
- Жарьте блины на разогретом масле по 2 минуты с каждой стороны.
- Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом.
- Соберите печеночный торт: выложите блинчик на блюдо, смажьте его майонезом, затем выложите обжаренные овощи и повторите слои.
- Сверху торт смажьте майонезом и украсьте зеленью.
- Поставьте торт в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.
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Печеночный торт из свиной печени
Ингредиенты:
- Свиная печень – 600 г
- Яйца куриные – 3 шт.
- Молоко – 1/2 стакана
- Мука пшеничная – 3 ст. л.
- Грибы шампиньоны – 5 шт.
- Морковь – 3 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Майонез – 200 г
- Зелень укропа – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Масло подсолнечное – для жарки
Приготовление:
- Очистите лук и морковь. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на терке. Грибы очистите и нарежьте полосками.
- Обжарьте овощи и грибы на растительном масле до готовности.
- Вымойте свиную печень, удалите пленки. Пропустите печень через мясорубку или измельчите в комбайне.
- Добавьте к печени яйца, молоко, муку, соль и перец и перемешайте.
- Жарьте блины по 2-3 минуты с каждой стороны.
- Зелень мелко нашинкуйте, смешайте с чесноком и майонезом.
- Соберите печеночный торт: выложите на блюдо блинчик, смажьте его смесью чеснока, майонеза и зелени. Сверху выложите начинку из моркови, грибов и лука. И так поочередно с каждым слоем печеночного торта.
- Поставьте торт в холодильник на ночь, чтобы он пропитался.
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