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Как приготовить песочное печенье с нежной начинкой из яблок: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать песочное печенье с яблочной начинкой

Утром хочется чего-нибудь вкусного и несложного? Приготовьте песочное печенье с яблочной начинкой! За 20 минут выпечки вы получите более 30 ароматных лакомств, которые исчезают со стола за считанные минуты.

Рецептом нежного песочного печенья с готовящейся за 20 минут яблочной начинкой поделились на сайте "Хозяйка". Попробуйте это ароматное печенье и оно станет вашим любимым десертом.

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Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 410 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Сливочное масло – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 120 г
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Орехи для посыпки (по желанию)

Для начинки:

  • Яблоки кислые – 500 г
  • Сахар – 120 г
  • Специи (по желанию): кардамон, корица, душистый перец

Приготовление:

Начинка:

  1. Очистите яблоки от кожуры и натрите на крупной терке.
  2. Выложите на сковороду, добавьте сахар и специи (по желанию).
  3. Жарьте на медленном огне 20-25 минут до мягкости.
  4. Дайте начинке полностью остыть.

Тесто:

  1. Смешайте мягкое сливочное масло с солью, сахаром и ванильным сахаром. Взбейте миксером 3-4 минуты.
  2. Разместите яйца по одному, взбивая после каждого.
  3. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, в 3 приема. Замесите мягкое тесто.
  4. Разделите тесто на 2 части, заверните в пленку и охлаждайте в холодильнике 30-40 минут.

Формовка и выпечка:

  1. Раскатайте одну часть теста между двумя листами пергамента в прямоугольнике 25х35 см.
  2. Выложите яблочную начинку.
  3. Накройте вторым слоем теста, разрежьте на 32 прямоугольника.
  4. Смажьте яйцом, посыпьте орехами (по желанию).
  5. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20 минут.
  6. Охлаждайте на решетке, посыпьте сахарной пудрой.

Вкусные советы:

  • Для насыщенного вкуса яблок добавьте в начинку лимонный сок или цедру.
  • Вместо орехов можно использовать миндальные хлопья или кокосовую стружку.
  • Печенье можно хранить в герметичном контейнере до 5 дней.

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