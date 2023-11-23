Как приготовить пикантный и оригинальный соус из томатов на зиму
Если вы хотите избежать покупки кетчупов с красителями, попробуйте приготовить соус из помидоров на зиму. Этот универсальный соус идеально подходит для различных блюд, таких как борщ, пицца, макароны, а также может быть использован как соус для мяса.
Рецепт этого соуса был опубликован на странице фудблогерки Мирославы Крутой (miroslavakrutii) в Instagram. Эта заготовка приготовлена из натуральных ингредиентов и отлично сохраняется.
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Ингредиенты:
- Помидоры
- Лук
- Чеснок
Приготовление:
- Измельчите помидоры вместе с луком и чесноком с помощью блендера.
- Готовьте эту массу в течение 2-3 часов (в зависимости от количества готовой массы). Не накрывайте крышкой.
- Добавьте итальянские травы, карри, соль, сахар и немного уксуса.
- Взбейте все с помощью погружного блендера.
- Приведите к кипению.
- Разлейте в стерилизованные банки.
- Стерилизуйте в течение 10-15 минут.
- Если не стерилизуетесь, используйте стерильные банки и крышки, охлажденные под крышкой. Можете экспериментировать с приправами для разнообразия вкуса.
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