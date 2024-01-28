Как приготовить пирог с корицей за 5 минут: Рецепт для ленивых

Торт в чашке – это быстрый и простой способ удовлетворить сладкоежек. Пудинги индивидуального размера изготовляются путем смешивания ингредиентов обычного торта в кружке перед тем, как дать ему приготовиться в микроволновке.

Пирог с корицей будет готов от начала до конца менее чем за пять минут. Об этом сообщает Express.co.uk.

В первую очередь возьмите кружку приличного размера, учитывая, что тесто поднимется в микроволновке. Также понадобятся:

две столовые ложки муки;

две столовые ложки сахара;

1/4 чайной ложки разрыхлителя;

одна чайная ложка корицы;

три столовых ложки молока;

две столовых ложки масла;

половина чайной ложки ванильного экстракта;

по чайной ложке сахара и корицы для корочки.

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Соедините муку, сахар, корицу, разрыхлитель, соль, масло и ванильный экстракт в кружке, а затем перемешайте вилкой. Когда тесто соединится, поставьте его в микроволновку на 70 секунд.

Оно должно стать губчатым и полностью готовым. После приготовления извлеките кружку из микроволновки и смешайте одну чайную ложку сахара с одной чайной ложкой корицы.

Посыпьте этим пирог, чтобы образовалась сладкая корочка. Пирог можно подавать с мороженым или заварным кремом.

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